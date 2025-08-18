1 órája
Ha vett ilyet, ne használja! Veszélyes konyhai eszközt hívott vissza a fogyasztóvédelem
Veszélyes vegyületet mutattak ki egy konyhai eszközben. A fogalmazó áruház bejelentése után termékvisszahívást rendeltek el.
Egészségre veszélyes anyag jelenléte miatt vont ki a forgalomból egy népszerű konyhai eszközt egy hazai áruház – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A termékvisszahívás azért volt indokolt, mert az eszközből olyan vegyületek kioldódását mutatták ki, amelyek rákkeltők lehetnek, ha élelmiszerrel érintkeznek.
Melyik árucikket érinti a termékvisszahívás?
Azok, akik az elmúlt hónapokban a TEDi üzleteiben vásároltak valószínűleg találkoztak a "Habkanál" néven árult konyhai eszközzel. Amennyiben a kaposvári üzletben vásároltak is belőle, semmiképp se használják tovább, mert komoly egészségkárosodáshoz vezethet.
Rákkeltő anyag kioldódásának veszélye miatt a TEDi Árukereskedelmi Kft. az általa forgalmazott "Habkanál" elnevezésű termék visszahívását kezdeményezte.
- közölte a NKFH csütörtökön az MTI-vel.
A problémás terméket 2023. decemberétől 2025. június 13-ig értékesítették a TEDi üzleteiben.
Az NKFH arra kéri a fogyasztókat, hogy aki ilyen habkanalat vásárolt, azonnal hagyjon fel annak használatával, és vigye vissza a terméket a vásárlás helyére.