Melyik gyerekem az okosabb? Túl kényes a családban az IQ-kérdés

Szinte minden családban felmerült már a kérdés: vajon melyik testvér az okosabb? Egy friss tanulmány ebben kívánt döntést hozni.

Egy kutatás állást foglalt a testvérek között gyakran felmerülő kérdésben

Fotó: Irina WS / Forrás: Shutterstock

Melyik testvér a legokosabb?

A Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) tudományos folyóiratban megjelent tanulmány kimutatta, hogy a családban a idősebb testvérek a legokosabbak. Ennek az oka részben az lehet, hogy az elsőszülöttek hosszabb ideig élvezik szüleik osztatlan figyelmét és több mentális stimulációban részesülnek gyermekkorukban.

Tényleg azt látjuk tendenciájában, hogy az elsőszülöttek sokszor sokkal céltudatosabbak, sokkal maximalistábbak, sokkal szabálykövetőbbek. Azt, hogy az elsőszülöttek intellektuálisan jobbak-e, ezt, úgy gondolom, nagyon sok kutatás nem támasztja alá, mert a környezetnek, körülményeknek nagyon nagy hatása van.

– fogalmazott Pécsi Rita, neveléskutató a Bama.hu-nak.

A különbség statisztikailag csekély – mindössze 1-2 IQ-pont lehet az eltérés. A neveléskutató szerint ez nem öröklött, hanem a családi háttér, a nevelés és a figyelem megoszlása miatt alakul ki.

Pécsi Rita azt is kiemelte, hogy a szokásos tendencia szerint a középső gyermeknek jut a legkevesebb figyelem, így bennük ez gyerekkorban dühöt vagy féltékenységet válthat ki. Ugyanakkor ők azok, akik leginkább hajlamosak a harmóniateremtésre.