Farmer hozta meg a jövőt Kaposvárra

Aki ott volt, nem felejti: kirakatok mögött kék farmerek sorakoztak, a frissen felújított portál üvegtáblái tükrözték a bámészkodó tömeget. Az emberek megálltak, nézelődtek, volt aki meg is örökítette a nem mindennapi eseményt. Egy korszak határvonalán állt a város, amikor megnyílt az első Tritex bolt.

Egy új korszak kezdete volt a Tritex. Fotó: Somogyi Hírlap archív

Talán még Sydney Sweeney figyelmét is felkeltették volna a "jó farmerok" a Tritex kaposvári boltjában, ha akkor már élt volna a szőke bombázó. Helyette viszont a helyi fiatalokat mozgatta meg az esemény, hiszen ez akkoriban több volt, mint egy üzlet. A nyugat szelét hozta el Kaposvárra, hiszen a farmer nem csupán egy ruhadarab volt. A farmer – a szabadság, a fiatalosság, a lazaság szimbóluma – addig leginkább csak a televízióból, vagy jobb esetben Budapesti butikokból volt elérhető és vidéken még igazi ritkaságnak számított. Mindezt az új Fő utcai üzlet elérhetővé tette a kaposvári fiataloknak is.

Elérhető lett a legújabb divat. Fotó: Somogyi Hírlap archív

Tritex, egy új korszak kezdete

A megnyitó napján szó szerint kígyózott a sor az üzlet előtt. A kirakat előtt nők és férfiak egyaránt bámulták a kiállított darabokat – Levi’s, Trapper, Wrangler – mind olyan nevek, amelyek addig elérhetetlen márkák voltak. A korabeli fotókon is látni: az emberek öltözéke még a régi világot idézte a megnyitó napján, vastag kötött pulóverek, kosztümök, tarkabarka minták. De ők is érdeklődve tértek be a legújabb boltba, ahol a kirakat mögött a farmerdzsekik, a szabásukban is fiatalos nadrágok kínálták magukat.

A Tritex a kilencvenes években élte virágkorát. Fotó: Somogyi Hírlap archív

A Tritex hirtelen elérhetővé tette azt, ami addig luxusnak számított. Talán mindenki emlékszik az első „igazi” farmerére: kicsit merev volt, eleinte szoros, de büszkén viselték, mert az valami új korszak része volt. A Teleki utcában található bolt még sokáig működött, legutóbb méterárut kínáltak itt, de egy ideje üresen áll. A cég hivatalos facebook oldala szerint, 29 évnyi működés után tavaly ősszel zárt be a bolt végleg, a cég végelszámolás alatt áll.