Hobbikertészet

2 órája

Lassan hiánycikk lesz a kertészetekben ez a növény, ne is keresd!

Címkék#dísznövény#kék banán#kertes ház#kertépítés

Szinte már mindenki találkozott az örökzöldek elbarnulásának problémájával. Akinek van kertje és nevel dísznövényeket tudja, milyen lehangoló látványt tud nyújtani egy-egy tuja, amikor pusztulásnak indul. Utánajártunk, mit tehetnek a kerttulajdonosok, hogy ne legyen olyan az ingatlanuk, mint egy temető apokalipszis után.

Koszorus Rita
Lassan hiánycikk lesz a kertészetekben ez a növény, ne is keresd!

Fotó: Olga Pankova

A tuják még mindig napjaink egyik legkedveltebb örökzöld növényei, melyek zöldellő sövényként vagy díszítőelemként nagyon sok kertben megtalálhatók. Azonban egyre gyakrabban tapasztalhatjuk, hogy a tuja bebarnul, ami nemcsak esztétikai problémát jelent, hanem akár a növény pusztulásához is vezethet. 

Fashionable young woman walking with a handbag among green trees. szép tuja
A szép tuja ma már ritkaságszámba megy. Fotó: GettyImages/Olena Ruban

A tuják barnulásának hátterében több tényező áll: a leggyakoribb ok a nem megfelelő vízellátás, legyen az túl kevés vagy éppen túl sok víz, hiszen a túlöntözés gyökérrothadáshoz, a vízhiány pedig stresszhez vezet. Emellett a tuják érzékenyek a gombás fertőzésekre és kártevőkre is, mint például a tujaszú vagy a tujafúró aranymoly, amelyek a növény állományának gyengülését, barnulását okozzák. Nem utolsó sorban az éghajlatváltozás és a szélsőséges időjárási viszonyok is fokozzák a tuják érzékenységét, így a korábban ismeretlen betegségek és károsítók egyre nagyobb problémát jelentenek. 

A gloved hand spreading granulated fertilizer on the ground. Brown and dry hedges. It usually occurs especially in cypresses.
Hiába minden, ha már felütötte fejét a betegség . Fotó: GettyImages/Miguel Alvarez

A bajt csak megelőzni lehet, de megmenteni már aligha a beteg növényeket, vélekedett kérdésünkre Magyar Bálint, siófoki kertész. – Nem lehet megmenteni, én már nem is engedélyezném árusítani kertészetekben. Engem is kerestek már meg olyan kérdéssel, hogy árulunk -e tujákat, de mondtam, hogy nem. De nem is ajánlom pótlásra sem, mert ahova egyszer bejutott a kártevő lárvája, ott később is tönkreteszi a növényt, mondta a siófoki Pálma és Banánkert tuljadonosa. 

A virágzó leanderek tökéletes választások bármelyik kertbe. Fotó: Lang Róbert 

Míg régebben a szépen rendezett udvarokban buxusok, tiszafák és tuják sorakoztak, addig ma már ezek a növények nem élnek meg az időjárás viszontagságai mellett. – A mediterrán kert kedvelője vagyok, ezért ilyen növényeket javaslok. Annyira melegszik az éghajlatunk, hogy a pálma, a virágzó leanderek, az olajfa, vagy a babérmeggy is tökéletesen tud fejlődni nálunk, tette hozzá Magyar Bálint. Egyes vélemények szerint a mediterrán ciprusfélék is kiválóan tudnak alkalmazkodni hazánk jelenlegi éghajlatához.

Megelőzni lehet csak a tuja-bajt

A megelőzés érdekében a legfontosabb a megfelelő vízellátás biztosítása: a tujákat rendszeresen, hetente 1-2 alkalommal, alaposan kell öntözni, különösen a szárazabb időszakokban, de ügyelni kell arra, hogy ne álljon meg a víz a talajban, mert az károsítja a gyökereket. Érdemes a növények köré mulcsréteget helyezni, amely segíti a talaj nedvességének megtartását és a hőmérséklet kiegyenlítését. Fontos továbbá a tápanyag-utánpótlás is, évente kétszer javasolt olyan műtrágyát használni, amely kifejezetten az örökzöldek szükségleteit elégíti ki. A gombás betegségek és kártevők ellen célszerű tavaszi és őszi lemosó permetezést alkalmazni, valamint azonnal eltávolítani a fertőzött vagy elhalt ágakat. Rendszeres metszéssel és a növények szellősségének biztosításával csökkenthetjük a kórokozók elterjedésének esélyét. Az ideális ültetési hely kiválasztása – szélvédett, félárnyékos terület – tovább növeli a tuják ellenálló képességét.

 

