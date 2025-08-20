25 perce
Ne hagyd, hogy világgá menjen legkedvesebb barátod!
Augusztus 20-án a tűzijáték sokak számára az ünnep fénypontja, a kutyák és macskák számára azonban félelmetes élmény lehet. Kaposváron is előfordul, hogy a megijedt állatok elkóborolnak, de a szakértők szerint a gazdák tudatos felkészüléssel megelőzhetik a bajt az ünnepi tűzijáték idején is.
Az ünnepi tűzijáték a legtöbb ember számára örömforrás, a házi kedvenceknek viszont gyakran okoz félelmet és szorongást. A hangos robbanások és a villódzó fények hatására a kutyák és a macskák rémülten menekülhetnek el otthonról, sőt egyes esetekben akár agresszívvá is válhatnak.
Boncz Edit, a Kutyatár Egyesület vezetője elmondta: Kaposváron is előfordul, hogy a tűzijáték idején kutyák szöknek meg, de jellemzően ott történik ilyen, ahol a gazdák nem gondoskodnak megfelelő védelemről. – Aki biztos helyre zárja kedvencét, annál nem fordul elő probléma, fogalmazott.
A kaposvári állatvédő hozzátette, hogy a helyzet augusztus 20-án könnyebb, mint szilveszterkor, hiszen a tűzijáték rövidebb ideig tart, és pontosan behatárolható időben zajlik, így senkit nem érhet váratlanul. A szakember szerint fontos, hogy a gazdák akkor is biztonságos helyet biztosítsanak kedvenceiknek, ha úgy gondolják, kutyájuk nem fél a durranásoktól, mert ez az évek során megváltozhat.
– Előfordul, hogy idősödés vagy betegség után kezd el félni egy állat a tűzijátéktól. Ha a család otthon van, figyeljenek a kutyára, és engedjék be vagy zárják be egy biztonságos helyre, tette hozzá.
Így óvd kedvenced a tűzijátéktól
A nemzeti ünnep kapcsán az Orhepus Állatvédő Egyesület is óvatosságra inti az állattartókat. Sőt négy hasznos tanácsot is megosztottak a tűzijáték idejére:
- Ne vigyük magunkkal kedvencünket a rendezvényekre, mert a zaj és a fényhatás pánikot okozhat még a nyugodt állatokban is.
- Otthon tartsuk kedvencünket biztonságos, zárt helyen, ahol a hangok kevésbé érik el.
- Lássuk el állatunkat azonosító bilétával, amin szerepel a gazdi elérhetősége, hogy ha elszökne, gyorsan visszakerülhessen.
- Ha mégis elveszne a kedvenc, a keresést legalább 10 km-es körzetben végezzük, mert a megijedt állatok rövid idő alatt nagy távolságot tehetnek meg.
Az ünnepi alkalmak, így az augusztus 20-ai tűzijáték is, különösen fontos próbatételt jelentenek, amikor a gazdik gondoskodása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy kedvenceik biztonságban átvészeljék a zajos estét.