Ünnepi horror

1 órája

Ne hagyd, hogy világgá menjen legkedvesebb barátod!

Augusztus 20-án a tűzijáték sokak számára az ünnep fénypontja, a kutyák és macskák számára azonban félelmetes élmény lehet. Kaposváron is előfordul, hogy a megijedt állatok elkóborolnak, de a szakértők szerint a gazdák tudatos felkészüléssel megelőzhetik a bajt az ünnepi tűzijáték idején is.

Koszorus Rita

Az ünnepi tűzijáték a legtöbb ember számára örömforrás, a házi kedvenceknek viszont gyakran okoz félelmet és szorongást. A hangos robbanások és a villódzó fények hatására a kutyák és a macskák rémülten menekülhetnek el otthonról, sőt egyes esetekben akár agresszívvá is válhatnak. 

kutya az augusztusi tűzijátékkal
A tűzijáték a házi kedvenceknek igazi horror lehet
Forrás: Orpheus Állatvédő 

Boncz Edit, a Kutyatár Egyesület vezetője elmondta: Kaposváron is előfordul, hogy a tűzijáték idején kutyák szöknek meg, de jellemzően ott történik ilyen, ahol a gazdák nem gondoskodnak megfelelő védelemről. – Aki biztos helyre zárja kedvencét, annál nem fordul elő probléma, fogalmazott.
A kaposvári állatvédő hozzátette, hogy a helyzet augusztus 20-án könnyebb, mint szilveszterkor, hiszen a tűzijáték rövidebb ideig tart, és pontosan behatárolható időben zajlik, így senkit nem érhet váratlanul. A szakember szerint fontos, hogy a gazdák akkor is biztonságos helyet biztosítsanak kedvenceiknek, ha úgy gondolják, kutyájuk nem fél a durranásoktól, mert ez az évek során megváltozhat.
– Előfordul, hogy idősödés vagy betegség után kezd el félni egy állat a tűzijátéktól. Ha a család otthon van, figyeljenek a kutyára, és engedjék be vagy zárják be egy biztonságos helyre, tette hozzá.

Így óvd kedvenced a tűzijátéktól

A nemzeti ünnep kapcsán az Orhepus Állatvédő Egyesület is óvatosságra inti az állattartókat. Sőt négy hasznos tanácsot is megosztottak a tűzijáték idejére: 

  1.  Ne vigyük magunkkal kedvencünket a rendezvényekre, mert a zaj és a fényhatás pánikot okozhat még a nyugodt állatokban is.
  2. Otthon tartsuk kedvencünket biztonságos, zárt helyen, ahol a hangok kevésbé érik el.
  3. Lássuk el állatunkat azonosító bilétával, amin szerepel a gazdi elérhetősége, hogy ha elszökne, gyorsan visszakerülhessen.
  4. Ha mégis elveszne a kedvenc, a keresést legalább 10 km-es körzetben végezzük, mert a megijedt állatok rövid idő alatt nagy távolságot tehetnek meg.

Az ünnepi alkalmak, így az augusztus 20-ai tűzijáték is, különösen fontos próbatételt jelentenek, amikor a gazdik gondoskodása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy kedvenceik biztonságban átvészeljék a zajos estét.

 

