Őrült hajsza: 200-zal menekült a részeg sofőr a rendőrök elől

Filmszerű üldözés zavarta meg a hajnali csendet Horvátország Magyarország felelői részén, a Somogyhoz közeli Baranya megyei Sellyén. A megyehatártól kevesebb mint 100 kilométerre fekvő helység lakói arra riadtak, hogy egy ittas sofőr csaknem 200 km/-val menekül a rendőrök elől. A hajszának brutális baleset lett a vége.

Az üldözés után egyből kórházba szállították a sofőrt. - Fotó: Gorodenkoff / Forrás: Shutterstock

Hogy történt az üldözés?

A forgalomfigyelő kamerák rögzítették, ahogy a 39 éves sofőr életveszélyes tempóban száguld, végül a hajsza balesettel ért véget. A férfi egy éles kanyarhoz érve elvesztette uralmát a jármű felett, áttért a szemközti sávba, majd egy téglafalnak ütközött. A balesetet követően a sofőrt azonnal az Eszéki Klinikai Kórház Központjába szállították, ahol ellátása mellett alkohol- és drogtesztet is végeztek rajta.

A 39 éves sofőrnek ittas vezetésért, a megengedett sebességhatár átlépéséért, valamint a rendőrök utasításainak figyelmen kívül hagyásáért csaknem 1400 eurót kell fizetnie, továbbá 3 hónapra eltiltották a vezetéstől.

- írja a horvát sajtó értesüléseire hivatkozva a bama.hu.