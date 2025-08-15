augusztus 15., péntek

Üldözés

1 órája

Őrült hajsza: 200-zal menekült a részeg sofőr a rendőrök elől

50 km/h volt a megengedett sebességhatár, ennek ellenére az ittas sofőr csaknem 200 km/h-val száguldozott. Egy 39 éves férfi üldözésére riadtak a helyiek.

Sonline.hu

Filmszerű üldözés zavarta meg a hajnali csendet Horvátország Magyarország felelői részén, a Somogyhoz közeli Baranya megyei Sellyén. A megyehatártól kevesebb mint 100 kilométerre fekvő helység lakói arra riadtak, hogy egy ittas sofőr csaknem 200 km/-val menekül a rendőrök elől. A hajszának brutális baleset lett a vége.

Hogy történt az üldözés?

A forgalomfigyelő kamerák rögzítették, ahogy a 39 éves sofőr életveszélyes tempóban száguld, végül a hajsza balesettel ért véget. A férfi egy éles kanyarhoz érve elvesztette uralmát a jármű felett, áttért a szemközti sávba, majd egy téglafalnak ütközött. A balesetet követően a sofőrt azonnal az Eszéki Klinikai Kórház Központjába szállították, ahol ellátása mellett alkohol- és drogtesztet is végeztek rajta. 

A 39 éves sofőrnek ittas vezetésért, a megengedett sebességhatár átlépéséért, valamint a rendőrök utasításainak figyelmen kívül hagyásáért csaknem 1400 eurót kell fizetnie, továbbá 3 hónapra eltiltották a vezetéstől.

- írja a horvát sajtó értesüléseire hivatkozva a bama.hu.

 

