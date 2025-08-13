augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sonline.hu videó

2 órája

Hihetetlen, vörös cápa tűnt fel a Balatonban a fürdőzők között Fonyódnál

Címkék#bicikli#sonline video#Balaton#sup#szörf#Zsiga Csaba#deszka

Csodájára járnak a strandolók és aki csak meglátja, kipróbálná a vörös cápát. Az egyedülálló vízieszköz forradalmasíthatja a vízibiciklizés élményét és új szintre emelheti a Balaton-kör fogalmát. A különleges járgányt Fonyódon próbáltuk ki, ahol időről-időre feltűnik vele Zsiga Csaba, az eszköz márkanagykövete.

Koszorus Rita
Hihetetlen, vörös cápa tűnt fel a Balatonban a fürdőzők között Fonyódnál

Fotó: Koszorus Rita

Két kerékpáros csaknem balesetet szenvedett, amikor meglátta a vízen bicikliző Zsiga Csabát Fonyód partjainál. Nem azért tekert a Balatonban, mert kevés a víz a tóban, hanem egy egyedülálló vízibiciklivel közlekedett, ami forradalmasíthatja a vízi eszközök használatát a Balatonon. A spanyol fejlesztésű különleges deszka nagy feltűnést kelt a magyar tengernél, hiszen a klasszikus vízibiciklizés élményét változtathatja meg végérvényesen. 

vízibicikli
Zsiga Csaba és a különleges vízibicikli a Balatonban. Fotó: Muzslay Péter 

Vízibicikli, de mégsem

A szerkezet roppant egyszerű és könnyű, amikor találkoztunk Zsiga Csabával a vállára dobva hozta a strand felé a bicikli vázát és egyetlen táskában elfért a többi kellék, valamint maga a deszka is. Pedig arra számítottunk, hogy egy egyterűvel érkezik, amiből kipakolja a bringát, de egy kombi autóból vette elő a SUP biciklit. – Nagyon egyszerű a szállítása és ha gyakorlott vagy már, akkor rövid idő alatt össze tudod szerelni, mondta Zsiga Csaba. Egy kis levegőt fújt a deszkába, ami ránézésre nem különbözik sokban egy SUP-tól, de bele kellett állítani a vázat, felhelyezni a kormányt, az ülést és még egy kis levegővel véglegesre fújni a bike szörföt, merthogy ez a hivatalos neve a deszkának. 

Aki csak meglátta ki akarta próbálni a különleges járművet. Fotó: Muzslay Péter 

– Rengeteg Balaton-kört letekertem bringásként és ilyenkor nyáron egészen durva a forgalom az utakon is, és a bicikliutak is tele vannak. A versenykerékpárosoknak ebben az időben nem sok babér terem, az elektromos bringások gyorsan mennek, de nekünk keresni kell a lehetőségeket. Ez az eszköz viszont kiküszöböli a problémát, hiszen a bike szörffel a vízen pikk-pakk átugrok Lellére vagy Fenyvesre, lehorgonyzom és tudok inni egy frissítőt a büfében, magyarázta Zsiga Csaba. 

Akár két személynek is tökéletes alternatíva a vízi jármű a nyári forgalomban .Fotó: Muzslay Péter 

A deszka alján található egy lapát, egy csiga és egy szkeg, csakúgy mint a SUP-on. Ahhoz, hogy irányítani lehessen a vízen és stabilan haladjunk, folyamatosan kell pedálozni, de nem kell attól tartani, hogy leesünk. Mi is kipróbáltuk a biciklis SUP-ot és nem lettünk nyakig vizesek, sőt. A látványtól másoknak is megjött a kedvük a tekeréshez: egy holland család ámulattal nézte a vízijárgányunkat és a családfő fel is pattant rá. – Attól féltem, hogy instabil, de végül is egészen könnyű volt hajtani vele, mondta a férfi. 

A holland turisták is kipróbálták a bike szörföt. Fotó: Muzslay Péter 

– Nagyon furcsa élmény volt, de nagyon izgalmas is és összességében tetszett, mondta Darida Eszter. A kormányzástól féltem először, mert azt tudtam, hogy kanyarodásnál is tekerni kell, de nem mertem nagyon tekerni a kormányt. Nagyon jó vele menni, tette hozzá a fiatal székesfehérvári nő, aki családjával ugrott le Fonyódra fürdeni és SUP bicikli élménnyel is gazdagodott. 

A vagány vízibringa 10 kilométer per órás sebességre képes és mindössze 27 kiló összeszerelve, létezik belőle túra és pecabot tartóval felszerelt horgász verzió is. 

  • A különleges járművet bárki kipróbálhatja, aki meglátja Zsiga Csabát, hiszen a spanyol fejlesztésű bringa jelenleg tesztelhető a Balaton déli partján. A hétvégi klasszikus Balaton-átevezésen pedig azt is kipróbálják majd, hogy a 10 kilométeres távon hogyan teljesít. De tervezi Csaba azt is, hogy jótékonysági tekeréseket szervez az új bringával a vízen a Balaton körül. 

 

 

Sonline.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu