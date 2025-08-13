Hihetetlen, vörös cápa tűnt fel a Balatonban a fürdőzők között Fonyódnál

Két kerékpáros csaknem balesetet szenvedett, amikor meglátta a vízen bicikliző Zsiga Csabát Fonyód partjainál. Nem azért tekert a Balatonban, mert kevés a víz a tóban, hanem egy egyedülálló vízibiciklivel közlekedett, ami forradalmasíthatja a vízi eszközök használatát a Balatonon. A spanyol fejlesztésű különleges deszka nagy feltűnést kelt a magyar tengernél, hiszen a klasszikus vízibiciklizés élményét változtathatja meg végérvényesen.

Zsiga Csaba és a különleges vízibicikli a Balatonban. Fotó: Muzslay Péter

Vízibicikli, de mégsem

A szerkezet roppant egyszerű és könnyű, amikor találkoztunk Zsiga Csabával a vállára dobva hozta a strand felé a bicikli vázát és egyetlen táskában elfért a többi kellék, valamint maga a deszka is. Pedig arra számítottunk, hogy egy egyterűvel érkezik, amiből kipakolja a bringát, de egy kombi autóból vette elő a SUP biciklit. – Nagyon egyszerű a szállítása és ha gyakorlott vagy már, akkor rövid idő alatt össze tudod szerelni, mondta Zsiga Csaba. Egy kis levegőt fújt a deszkába, ami ránézésre nem különbözik sokban egy SUP-tól, de bele kellett állítani a vázat, felhelyezni a kormányt, az ülést és még egy kis levegővel véglegesre fújni a bike szörföt, merthogy ez a hivatalos neve a deszkának.

Aki csak meglátta ki akarta próbálni a különleges járművet. Fotó: Muzslay Péter

– Rengeteg Balaton-kört letekertem bringásként és ilyenkor nyáron egészen durva a forgalom az utakon is, és a bicikliutak is tele vannak. A versenykerékpárosoknak ebben az időben nem sok babér terem, az elektromos bringások gyorsan mennek, de nekünk keresni kell a lehetőségeket. Ez az eszköz viszont kiküszöböli a problémát, hiszen a bike szörffel a vízen pikk-pakk átugrok Lellére vagy Fenyvesre, lehorgonyzom és tudok inni egy frissítőt a büfében, magyarázta Zsiga Csaba.

Akár két személynek is tökéletes alternatíva a vízi jármű a nyári forgalomban .Fotó: Muzslay Péter

A deszka alján található egy lapát, egy csiga és egy szkeg, csakúgy mint a SUP-on. Ahhoz, hogy irányítani lehessen a vízen és stabilan haladjunk, folyamatosan kell pedálozni, de nem kell attól tartani, hogy leesünk. Mi is kipróbáltuk a biciklis SUP-ot és nem lettünk nyakig vizesek, sőt. A látványtól másoknak is megjött a kedvük a tekeréshez: egy holland család ámulattal nézte a vízijárgányunkat és a családfő fel is pattant rá. – Attól féltem, hogy instabil, de végül is egészen könnyű volt hajtani vele, mondta a férfi.