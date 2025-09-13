Rengeteg kislány született a napokban Kaposváron

Az elmúlt héten is sokat dolgozott a gólya Kaposváron. Tizenhat baba született a Kaposi Mór Oktató Kórházban.

Ennyi baba született.

A legkisebb baba Laura Rebeka volt, aki 2060 grammosan született meg, míg a legnagyobb bébi Örs János volt, ő 4250 grammal született. Nem ő volt az egyetlen 4 kiló feletti baba, hiszen László Soma 4080, Márk pedig 4100 grammal jött a világra.

Nagy volt a szórás a babanevek között

Sok volt a különleges név a babák között, de a hagyományosnak mondható, klasszikus utóneveket is előszeretettel választották a szülők. Továbbra is divat a két keresztnév a szülők körében, például dallamos párosítás volt a Laura Rebeka, vagy a László Soma, Dávid Flórián. Érdekesen cseng a Margit Szabina, valamint a Zamira Ájlin is. Utóbbi baba volt a hét legkülönlegesebb nevű újszülöttje, ezeknél ritkább neveket aligha kapott más most. Igaz az Ady Endre életrajzából jól ismert Léda név sem gyakran bukkan fel a heti összesítéseinkben.