Teljesítmény

1 órája

Örökifjú bajnok – Másodszor is Obádovics Gyula a legaranyosabb professzor

Címkék#szenior#korosztályos#Obádovics Gyula#bajnok

Ismét magyar bajnok lett korcsoportjában a 100 métetes síkfutásban a balatoni matematikusprofesszor. Obádovics Gyula 98 évesen is rendszeresen sportol, aminek meg is lett az eredménye: kiváló versenyeredménnyel zárta a szenior atlétikai bajnokságot, ahol síkfutásban a dobogó legfelső fokára állhatott.

Koszorus Rita
Ritka pillanat szemtanúi lehettek az érdeklődők a hétvégén, a budapesti Ikarus Atlétikai Pályán: egy 98 éves matematikusprofesszor ismét dobogóra állhatott a 100 méteres síkfutásban. Obádovics J. Gyula – vagy ahogy sokan ismerik, „Az Obádovics” – második alkalommal szerezte meg a korosztályos bajnoki címet, és nem csak a pálya, a vidám hangulat is ünnepinek számított.

Obádovics Gyula, a bajnok ismét a dobogó felső fokán. Forrás: Facebook 

– Nagyon szép volt ez a nagy pálya, és külön öröm volt, hogy a futás közben sok gyerek is volt, hiszen minden pályán korosztályos gyerekek fociztak, nagyszerű volt a hangulat – mesélte nevetve a professzor, aki elárulta: egyedül futott az “95 pluszosok” kategóriájában – bár voltak 85 pluszos versenytársak is. Obádovics professzor naponta eljárt futni és sokat készült az országos szenior atlétikai bajnokságra. Egy dolog miatt aggódott, hogy eluralkodik-e rajta az izomláz. – Tavaly ezzel volt gondom, de meglepő módon most ez nem fordult elő, és végig azonos tempóban futottam, mesélte a 100 méteres síkfutás 98 éves korosztályos magyar bajnoka.

A 98 éves professzor leküzdötte a távot, bajnokként állt a dobogóra. Forrás: Facebook 

Másodszor lett bajnok

Tavaly, 97 évesen is országos címet szerzett – igaz, akkoriban unokája biztatta nevezésre, miután lemérte a futását. Obádovics professzor nemcsak futásban, de életmódjában is követendő példa. A hosszú élet titkát korábban úgy foglalta össze: – Egy ujjnyi vörösbor és az agytorna. Hobbija a futás mellett az írás, hiszen harmincnál is több kötetet adott ki, valamint a család 13 unokája és 18 dédunokája aranyozza be napjait, valamint a bunyevác kultúra kutatása is. 

Nemcsak otthon, de másutt is jelentős szerepe van a matematika népszerűsítésében: például júliusban a szegedi Lemma táborban is részt vett, ahol a „Møbee” nevű logikai játékot mutatta be a fiataloknak.

Azt is elárulta kérdésünkre Obádovics Gyula, hogy mi a következő célja. Márciusban szeretne fedett pályás 60 méteres versenyen is részt venni – bízva benne, hogy a felkészülés zökkenőmentes lesz. A szenior bajnok ismét bizonyított: a sport és az elme együtt teszi az embert fiatalossá. 

 

