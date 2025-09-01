szeptember 1., hétfő

Balaton

1 órája

Ennyi volt, lehúzta a rolót a népszerű McDonald's a Balaton partján

Tegnap még pörgés volt, rengeteg vendéggel, ma már csak takarítanak bent. A bezárás ténye a helyszíni fotók alapján is egyértelmű idén is a balatonlellei McDonald'sban.

Sonline.hu

Bezárt a balatonlellei McDonald's, már csak néhány eldobott papírpohár és a hirtelen csend emlékeztet arra, hogy egy nappal korábban itt még komoly forgalom volt. A nyár kifejezetten sikeresnek bizonyult: a Google-vélemények szerint sokan panaszkodtak a hosszú sorokra, a várakozásra, sőt olykor a felcserélt rendelésekre is – ami persze mind annak a jele, hogy szinte állandó zsúfoltság uralkodott az étteremben.

Balatonlellei mcdonald's bezárta kapuit
Bezárt a balatonlellei McDonald's
Fotó: Sonline.hu

Bezárt a balatonlellei McDonald's

Ahogy az lenni szokott, a népszerű étteremlánc egy másodperccel sem tart tovább nyitva, ha a naptár szerint beköszönt az ősz. Márpedig ez most is elérkezett: hiába ragyog még mindig a nap, s hiába ígérkezik a szeptember is nyáriasnak, a gyorsétterem ajtaja bezárult. A finom falatok, a nyári roham és a balatoni McDonald's-hangulat majd csak jövőre tér vissza.

A helyszínen hétfőn még így is volt, aki csalódottan próbált rendelést leadni – sikertelenül. A telefonáló nőtől csak ennyit lehetett hallani:

Nem tudom, hol van a legközelebb Meki.

Mint megírtuk, június elseje jeles dátum volt a Balaton parti város és az odalátogató turisták életében, hiszen a népszerű gyorsétteremlánc megnyitotta kapuit erre a szezonra.

A sorompó leereszkedett a balatonlellei McDonald"s drive részénél.

A vendégek hol bosszankodtak a várakozás miatt, hol vicces fotókat posztoltak a zsúfoltságról – mindez azonban valójában azt mutatja, hogy a balatonlellei McDonald’s idén is betöltötte azt a szerepet, amit sokan elvárnak tőle: a balatoni nyár egyik biztos pontja volt.

Most pedig marad a nosztalgia, és az ígéret, hogy jövő júniusban újra kinyílik az ajtó, és a sor ismét a megszokott helyen fog kanyarogni.

 

