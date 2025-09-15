Elesett a rendőrnő a baleset helyszínén - milliós pert indított

A Kapronca-Kőrős Megyei Rendőr-főkapitányság 3,767 eurót, azaz csaknem másfél millió forintot köteles fizetni annak a rendőrnőnek, aki baleseti helyszínelés közben elcsúszott, majd beverte a fejét. Emellett a kapitányság köteles megfizetni a per költségeit is a késedelmi kamattal együtt, ami további 2.400 euró.

Baleset a baleseti helyszínelés során.

Forrás: podravski.hr archívum

Mi történt a baleseti helyszínelés alatt?

2022. április 26-án este, Šemovci településére egy közlekedési szerencsétlenséghez riasztották a horvát rendőröket. A perrel záruló baleset akkor történt, amikor a rendőrnő a helyszínelés vezetését látta el. A vontatójármű érkezésekor a nedves, sáros talajon megbotlott egy faágban, majd elesett és legurult a lejtőn, majd fejjel egy nagyobb kőnek csapódott. Az orvosi dokumentáció alapján a rendőrnő másnap reggel kérte az ellátást a Dr. Tomislav Bardek Általános Kórház sürgősségi osztályán, ahol fej-, kar- és combfájdalmakról számolt be, és már ekkor jelezte, hogy szolgálatteljesítés közben sérült meg.

Kártérítési kéréssel fordult munkahelyéhez a rendőrnő, azt azonban munkáltatói elutasították, mondván ez a saját figyelmetlensége miatt történhetett meg, így őt terheli ennek a felelőssége. A bíróság megállapította, hogy nem kizárólag a rendőrnő hibája vezetett a balesethez, ezért a munkáltatót kártérítés fizetésére kötelezte..

Nem hinném, hogy elveszítettem az eszméletemet, de szédültem és megijedtem. A kollégám látta, hogy elestem. Odajött hozzám, felsegített, hazavitt, és értesítette az ügyeletes vezetőt, hogy balesetet szenvedtem. Aznap este nem mentem az ügyeletre, mert úgy éreztem jobban leszek, és akkor még nem éreztem fájdalmat.

- idézte fel a történéseket a rendőrnő.