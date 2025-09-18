Ebből a finomságból embernagyságú szobor is készíthető a kaposvári mester szerint

Mihajlovits Róbert neve jól cseng a cukrász szakma hazai és nemzetközi köreiben egyaránt. A kaposvári mestercukrász az elmúlt években sorra gyűjtötte a díjakat a megmérettetésen a Kaposvári Szakképzési Centrum és a Széchenyi István Technikum támogatásának köszönhetően. 2020-ban a stuttgarti Cukrász Olimpián, 2022-ben a luxemburgi világbajnokságon szerzett bronzérmet, de itthon is számos aranyérmet, különdíjat és abszolút győzelmet tudhat magáénak. A szolnoki Pelikán Kupát például négyszer nyerte meg felnőtt kategóriában, a legmagasabb pontszámmal. – Egy ilyen versenyen minden számít: a tészta frissessége, az ízek harmóniája, a díszítés minősége és a bemutatás is. Óriási munka van minden egyes érem mögött, fogalmazott.

Mihajlovits Róbert, cukrászbajnok és diákjai a Médiahajó vendégeit is elvarázsolták francia desszertjeikkel.

Fotó: Lang Róbert

Cukrászversenyre készülnek

Most is éppen egy rangos hazai versenyre készül diákjaival a Kaposvári SZC Széchenyi István Technikum oktatója. A kisújszállási Illéssy Gasztro Kupán burkolt tortát, aprósüteményeket és különleges desszerteket mutatnak be. – A lényeg, hogy a diákok merjenek nagyot álmodni, és megtapasztalják, milyen érzés egy komoly zsűri előtt bizonyítani. Ez motiválja őket, és rengeteget tanulnak belőle, monda Mihajlovits Róbert.

A csokoládé egy fantasztikus alapanyag. Fotó: Lang Róbert

Egy-egy nemzetközi megmérettetésre hónapokig készülnek a cukrászok, a süteményeket és díszeket több száz, olykor ezer kilométerre kell elszállítani, majd a helyszínen, gyakran hajnalban kell végső formába hozni. Amikor Mihajlovits Róbert egyedül versenyez, akkor ezeket a kihívásokat is meg kell oldania. – Luxemburgban például négy tányérdesszertet és négyféle aprósüteményt kellett készítenem, csokoládé- és karamellmunkákkal kiegészítve. Nem elég, hogy finom legyen: látványosnak, egyedinek és hibátlannak is kell lennie.

A csokoládé számára különösen kedves alapanyag. – Ez egy fantasztikus világ. Ha jól temperáljuk, stabil szerkezetet kapunk, amiből akár embermagasságú szobrokat is lehet készíteni. A világversenyeken ezek a legkülönlegesebb alkotások közé tartoznak, avatott be a kulisszatitkokba a mestercukrász. Ezek az alkotások nagyon sokat számítanak a versenyeken, hiszen hozzájárulnak a kompozícióhoz, amelyet szintén pontoznak az elkészített termékek mellett.