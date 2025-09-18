szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mesteri munka

16 perce

Ebből a finomságból embernagyságú szobor is készíthető a kaposvári mester szerint

Címkék#Cukrász Olimpia#Mihajlovits Róbert#mestercukrász

Hosszú hónapokon át készülnek és nagy logisztikát valamint tervezést igényel egy versenyen való részvétel. Ez azonban nem állítja meg a cukrászbajnokot, Mihajlovits Róbertet, aki ismét egy neves versenyre készül, ezúttal diákjaival.

Koszorus Rita
Ebből a finomságból embernagyságú szobor is készíthető a kaposvári mester szerint

Mihajlovits Róbert neve jól cseng a cukrász szakma hazai és nemzetközi köreiben egyaránt. A kaposvári mestercukrász az elmúlt években sorra gyűjtötte a díjakat a megmérettetésen a Kaposvári Szakképzési Centrum és a Széchenyi István Technikum támogatásának köszönhetően. 2020-ban a stuttgarti Cukrász Olimpián, 2022-ben a luxemburgi világbajnokságon szerzett bronzérmet, de itthon is számos aranyérmet, különdíjat és abszolút győzelmet tudhat magáénak. A szolnoki Pelikán Kupát például négyszer nyerte meg felnőtt kategóriában, a legmagasabb pontszámmal. – Egy ilyen versenyen minden számít: a tészta frissessége, az ízek harmóniája, a díszítés minősége és a bemutatás is. Óriási munka van minden egyes érem mögött, fogalmazott.

mihajlovits róbert cukrász és diákjai a médiahajón
Mihajlovits Róbert, cukrászbajnok és diákjai a Médiahajó vendégeit is elvarázsolták francia desszertjeikkel. 
Fotó: Lang Róbert 

Cukrászversenyre készülnek 

Most is éppen egy rangos hazai versenyre készül diákjaival a Kaposvári SZC Széchenyi István Technikum oktatója. A kisújszállási Illéssy Gasztro Kupán burkolt tortát, aprósüteményeket és különleges desszerteket mutatnak be. – A lényeg, hogy a diákok merjenek nagyot álmodni, és megtapasztalják, milyen érzés egy komoly zsűri előtt bizonyítani. Ez motiválja őket, és rengeteget tanulnak belőle, monda Mihajlovits Róbert. 

mihaljovits Róbert csokidíszei
A csokoládé egy fantasztikus alapanyag. Fotó: Lang Róbert 

Egy-egy nemzetközi megmérettetésre hónapokig készülnek a cukrászok, a süteményeket és díszeket több száz, olykor ezer kilométerre kell elszállítani, majd a helyszínen, gyakran hajnalban kell végső formába hozni. Amikor Mihajlovits Róbert egyedül versenyez, akkor ezeket a kihívásokat is meg kell oldania. – Luxemburgban például négy tányérdesszertet és négyféle aprósüteményt kellett készítenem, csokoládé- és karamellmunkákkal kiegészítve. Nem elég, hogy finom legyen: látványosnak, egyedinek és hibátlannak is kell lennie. 

A csokoládé számára különösen kedves alapanyag. – Ez egy fantasztikus világ. Ha jól temperáljuk, stabil szerkezetet kapunk, amiből akár embermagasságú szobrokat is lehet készíteni. A világversenyeken ezek a legkülönlegesebb alkotások közé tartoznak, avatott be a kulisszatitkokba a mestercukrász. Ezek az alkotások nagyon sokat számítanak a versenyeken, hiszen hozzájárulnak a kompozícióhoz, amelyet szintén pontoznak az elkészített termékek mellett. 

csokivirág mihajlovits róbert
Ezt a csokivirágot is Mihajlovits Róbert készítette. 
Fotó: Lang Róbert

Mihajlovits Róbert emellett felnőtteket is oktat, ahol lelkes amatőrök és pályakezdő cukrászok tanulhatják meg a bonbon- és desszertkészítés fortélyait. – Nagyon motiváltak a résztvevők, sokszor jobban, mint a diákok. Nem csak cukrászok jelentkeznek: van, aki hobbiból jön, mert elvarázsolja a csokoládé világa. Nekem pedig óriási öröm, hogy átadhatom a tudásomat, vallja a mestercukrász.

Mihajlovits Róbert számára a szakma nemcsak munka, hanem szenvedély is, hiszen minden verseny, minden új recept és minden tanítvány egy újabb kihívást jelent. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu