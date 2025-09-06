szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Gólyahír

Egy tucat kisfiú mellé mindössze öt kislány született a kaposvári kórházban, Nerina volt a legkisebb

Tizenhét csöppség született az elmúlt héten Kaposváron.

Koszorus Rita
Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ezen a héten is sok baba született Kaposváron. A Kaposi Mór Oktató Kórházban öt kislány és tizenkét kisfiú sírt fel először augusztus 29. és szeptember 4. között. 

A legnagyobb baba a 4570 grammos Miró volt, míg a legkisebb bébi a 2820 grammos súllyal született Nerina Liliána volt. Valószínűleg neki volt a legkülönlegesebb neve is ezen a héten, noha elég kreatívak voltak a boldog szülők. 

Az olyan klasszikusnak mondható nevek mellett, mint a Dávid Zoltán, a Konrád vagy a József voltak modern és ritka nevek is, mint a Liem, vagy az Amadeusz. A mi kedvencünk a Szofia Ájlin volt, előbbi gyakori lánynév manapság, míg utóbbit meglehetősen ritkán választják a szülők, de egyre gyakrabban fordul elő az újszülöttek listájában. 

 

