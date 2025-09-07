Úgy dobálták a söröshordókat a siófoki strandon, mintha nem lenne holnap

Csak a legjobbak bizonyíthattak a Strongman Champions League siófoki fordulójábána, ahol 12 ország versenyzői mérték össze erejüket az egyik legnívósabb erősember versenysorozatban.

Erősemberek a strandon, de fürdésről itt szó sem volt!

Fotó: CsurgoPhotography

A versenyzők számára ez a hétvége több volt, mint a szombati verseny, hiszen megismerkedtek a magyar folklórral és a helyi ízekkel is, mielőtt még belevetették volna magukat az okos erőfitogtatásba.

Itt csak az erő számított

Fotó: CsurgoPhotography

A küzdelmeknek a siófoki Nagystrand adott otthont, ahol az óriáskerék lábánál emelgették az erősemberek a homokzsákokat, söröshordókat és itt végezték a sportolók a vikingynomást.

Úgy dobálták a homokzsákokat, mintha ez a világ legegyszerűbb dolga volna

Fotó: CsurgoPhotography

Nagyon sokan voltak kíváncsiak a klasszikus erősember-feladatok végrehajtására, sokan telefonnal örökítették meg a nem hétköznapi standi eseményeket.

Erősemberek közt a legerősebb

Az impozáns mezőnyben szerepelt a tavalyi bajnok mellett több korábbi címvédő, valamint a World’s Strongest Man (WSM) versenyekről ismert klasszisok is indulnak. Hazánkat a rutinos Juhász Péter és a feltörekvő Kovács Ferenc képviselték, akik mindketten elszántan készültek, hogy a magyar közönség előtt a lehető legjobb formájukat mutassák.

Juhász Péter erősember nyerte a hazai viadalt.

Fotó: CsurgoPhotography

Juhász Péternek ez egyértelműen kiválóan sikerült, hiszen ő nyerte meg a siófoki viadalt, második helyen végzett a ghánai Evans Nana, és a harmadik helyre volt elegendő a litván erősember Aivars Smaukstelis teljesítménye. A másik magyar versenyző Kovács Ferenc, pedig tizedik helyen végzett. A mezőny legközelebb a döntőben mérkőzik meg, amelyet Dubaiban tartanak októberben, ahol kiderül, ki a világ legerősebb embere és, hogy 2025-ben melyik sportoló lesz az SCL világbajnoka.