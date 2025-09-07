2 órája
Úgy dobálták a söröshordókat a siófoki strandon, mintha nem lenne holnap
Magyar győzelemmel zárult a Strongman League Championship siófoki fordulója. A világ legnagyobb erősember-sorozatának versenyzői közül Juhász Péter bizonyult a legjobbnak, aki a fizika törvényeit meghazudtolva küzdött az elemekkel a siófoki óriáskerék lábánál.
Csak a legjobbak bizonyíthattak a Strongman Champions League siófoki fordulójábána, ahol 12 ország versenyzői mérték össze erejüket az egyik legnívósabb erősember versenysorozatban.
A versenyzők számára ez a hétvége több volt, mint a szombati verseny, hiszen megismerkedtek a magyar folklórral és a helyi ízekkel is, mielőtt még belevetették volna magukat az okos erőfitogtatásba.
A küzdelmeknek a siófoki Nagystrand adott otthont, ahol az óriáskerék lábánál emelgették az erősemberek a homokzsákokat, söröshordókat és itt végezték a sportolók a vikingynomást.
Nagyon sokan voltak kíváncsiak a klasszikus erősember-feladatok végrehajtására, sokan telefonnal örökítették meg a nem hétköznapi standi eseményeket.
Erősemberek közt a legerősebb
Az impozáns mezőnyben szerepelt a tavalyi bajnok mellett több korábbi címvédő, valamint a World’s Strongest Man (WSM) versenyekről ismert klasszisok is indulnak. Hazánkat a rutinos Juhász Péter és a feltörekvő Kovács Ferenc képviselték, akik mindketten elszántan készültek, hogy a magyar közönség előtt a lehető legjobb formájukat mutassák.
Juhász Péternek ez egyértelműen kiválóan sikerült, hiszen ő nyerte meg a siófoki viadalt, második helyen végzett a ghánai Evans Nana, és a harmadik helyre volt elegendő a litván erősember Aivars Smaukstelis teljesítménye. A másik magyar versenyző Kovács Ferenc, pedig tizedik helyen végzett. A mezőny legközelebb a döntőben mérkőzik meg, amelyet Dubaiban tartanak októberben, ahol kiderül, ki a világ legerősebb embere és, hogy 2025-ben melyik sportoló lesz az SCL világbajnoka.