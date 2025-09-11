Oltástagadók ezt ne olvassák: ez az oltás szeptember 18-ig még ingyenesen kérhető

Az oltást a hetedik osztályos lányok és fiúk számára biztosítja az állam, ingyenes védőoltásként, önkéntes alapon. A vakcina két adagban, hat hónap különbséggel kerül beadásra, a teljes védelemhez mindkettő szükséges. A beadást az iskolaorvos végzi, a felkarba adott oltással.

A HPV-oltással évente több élet is megmenthető, az ingyenes lehetőség a hetedikesek számára szeptemberben adott.

Fotó: KTStock / Forrás: Getty Images

Az ingyenes HPV-oltás több daganatos betegség ellen is véd

A HPV több mint száz típusa ismert, közülük legalább 15 okozhat súlyos daganatos megbetegedést, például méhnyak-, fej-nyak- és nemi szervi daganatokat. A HPV elleni vakcina nem tartalmaz élő vírust, és nem változtatja meg a sejtek működését. A védőoltással nemcsak a méhnyakrák, hanem más daganatos megbetegedések is megelőzhetők (például szeméremtest-, hüvely-, péniszrák, valamint a végbélnyílás és a garat egyes rákos megbetegedései), illetve védelmet nyújt a nemi szervi szemölcsök kialakulása ellen is. – írja közleményében az NNGYK. Az új, 9 típus ellen védelmet nyújtó oltóanyag a leggyakoribb magas kockázatú vírusok mellett a nemi szemölcsök kialakulása ellen is hatásos.

Biztonságos és előrelátó megoldás

Mivel a vakcina nem tartalmaz élő vírust, mellékhatásai többnyire enyhék és átmenetiek, például a beadás helyén jelentkező bőrpír vagy fájdalom. Klinikai vizsgálatok alapján 100 százalékos védelmet nyújt a legveszélyesebb HPV-típusok és a rákmegelőző állapotok ellen.

Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében, miközben a védőoltással több száz élet lenne megmenthető. A tavalyi tanévben a jogosult tanulók szüleinek 80 százaléka élt a lehetőséggel.

Most még ingyenes

A szülőknek tehát legkésőbb szeptember 18-ig kell kitöltve és aláírva leadniuk a beleegyező nyilatkozatot az iskolákban. Később a vakcina már csak térítés ellenében, receptre lesz elérhető a gyógyszertárakban.

A szakemberek hangsúlyozzák: a védőoltás a szexuális élet megkezdése előtt a leghatékonyabb, hiszen a már meglévő HPV-fertőzést nem gyógyítja, de megelőzi az újabb fertőződést és a következményes daganatos betegségeket.