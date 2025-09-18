Vörös cápákkal küzdenek a beteg gyerekekért

Vasárnap nem hétköznapi látványra van kilátás a Balatonon Fonyód, Keszthely és Szigliget között; két vörös cápát is megpillanthatunk a part közelében. Különleges közlekedési eszköz nyergébe pattan a fonyódi Zsiga Csaba, hogy jótékony tekeréssel segítsen a beteg gyerekeken.

Zsiga Csaba újabb jótékony tekerésen vesz részt, ezúttal a vízen! Fotó: Muzslay Péter

Ezúttal nem közúton fog biciklizni egy jótékony gyűjtés kedvéért, hanem SUP bringára pattan, hogy minél több ember figyelmét hívja fel a jó ügyre. – Mivel a Red Shark Bikes márkanagykövete lettem és már sokszor letekertem sok-sok kilométert az Euroakvilo Alapítvány javára és jómagam is daganatos betegséggel harcolok úgy gondoltam, hogy most egy új közlekedési eszközzel igyekszem még több figyelmet irányítani a beteg gyerekek megsegítésére, mondta Zsiga Csaba.

Kárpáti Gábor is nyeregbe pattan.

A parttól 500-1500 méteres távolságra tekernek majd a jótékony bringások, összesen mintegy 50 kilométeres távot. A Red Shark Bike nyergében ülve átlagosan 6 kilométer per órás sebességgel tudnak haladni szélcsendes időben. – Minél több olyan ember figyelmét szeretnénk felhívni, aki turizmussal foglalkozik a Balatonon, illetve azokét is, akik kerékpároznak. Abban bízom, hogy a Red Shark Bikes Hungary-vel karöltve még több emberhez jut el az üzenet, hiszen ezekkel az újszerű vízi eszközökkel már meghódítottuk Olaszországot és a Balatonnál is nagyon sok ember figyelmét keltik fel, tette hozzá a márkanagykövet.

Jótékony tekerés a gyerekekért

Zsiga Csabához csatlakozik szeptember 21-én Kárpáti Gábor, a Red Shark Bikes Hungary ügyvezetője, aki kétgyermekes édesapaként fontosnak tartotta, hogy támogassa a beteg gyereket. –Szülőként már volt többféle tapasztalatom egészségügyi intézményekkel és azt szeretném, ha más szülők csak pozitív tapasztalatokat szereznének olyankor, amikor baj van és segítségre szorulnak. Az kell legyen a célja minden érdekeltnek, hogy olyan körülmények legyenek, amelyek között a beteg gyermekek a szülőkkel együtt csak a gyógyulásra, az egészségügyi dolgozók pedig csak a munkájukra és a kis betegekre koncentrálhassanak, mondta Kárpáti Gábor. Hozzátette: a Red Shark Bikes Hungary adománnyal is támogatja a gyűjtést, de mellette csatlakozott a kezdeményezéshez Keszthely városa, valamint az október 12-én Badacsonyba meghirdetett Fügefeszt szervezője, Vincze Péter is. Ahol szintén gyűjteni fognak a daganatos beteg gyerekek számára, a fesztiválon kihelyezett urnákba dobhatják felajánlásaikat a jótékony résztvevők.