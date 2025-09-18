3 órája
Vörös cápákkal küzdenek a beteg gyerekekért
Két különleges SUP kerékpár nyergébe pattan szeptember 21-én Zsiga Csaba és Kárpáti Gábor. Fonyódról indulva Keszthely érintésével, a Balaton-part mentén vesznek részt jótékony tekerésen, hogy egy nagyon fontos ügyre hívják fel a figyelmet. A vizibringások daganatos gyerekek gyógykezelését segítenék a Red Shark Bikes innovatív új eszközeinek nyergében ülve, pedálozva a vízen.
Vasárnap nem hétköznapi látványra van kilátás a Balatonon Fonyód, Keszthely és Szigliget között; két vörös cápát is megpillanthatunk a part közelében. Különleges közlekedési eszköz nyergébe pattan a fonyódi Zsiga Csaba, hogy jótékony tekeréssel segítsen a beteg gyerekeken.
Ezúttal nem közúton fog biciklizni egy jótékony gyűjtés kedvéért, hanem SUP bringára pattan, hogy minél több ember figyelmét hívja fel a jó ügyre. – Mivel a Red Shark Bikes márkanagykövete lettem és már sokszor letekertem sok-sok kilométert az Euroakvilo Alapítvány javára és jómagam is daganatos betegséggel harcolok úgy gondoltam, hogy most egy új közlekedési eszközzel igyekszem még több figyelmet irányítani a beteg gyerekek megsegítésére, mondta Zsiga Csaba.
A parttól 500-1500 méteres távolságra tekernek majd a jótékony bringások, összesen mintegy 50 kilométeres távot. A Red Shark Bike nyergében ülve átlagosan 6 kilométer per órás sebességgel tudnak haladni szélcsendes időben. – Minél több olyan ember figyelmét szeretnénk felhívni, aki turizmussal foglalkozik a Balatonon, illetve azokét is, akik kerékpároznak. Abban bízom, hogy a Red Shark Bikes Hungary-vel karöltve még több emberhez jut el az üzenet, hiszen ezekkel az újszerű vízi eszközökkel már meghódítottuk Olaszországot és a Balatonnál is nagyon sok ember figyelmét keltik fel, tette hozzá a márkanagykövet.
Jótékony tekerés a gyerekekért
Zsiga Csabához csatlakozik szeptember 21-én Kárpáti Gábor, a Red Shark Bikes Hungary ügyvezetője, aki kétgyermekes édesapaként fontosnak tartotta, hogy támogassa a beteg gyereket. –Szülőként már volt többféle tapasztalatom egészségügyi intézményekkel és azt szeretném, ha más szülők csak pozitív tapasztalatokat szereznének olyankor, amikor baj van és segítségre szorulnak. Az kell legyen a célja minden érdekeltnek, hogy olyan körülmények legyenek, amelyek között a beteg gyermekek a szülőkkel együtt csak a gyógyulásra, az egészségügyi dolgozók pedig csak a munkájukra és a kis betegekre koncentrálhassanak, mondta Kárpáti Gábor. Hozzátette: a Red Shark Bikes Hungary adománnyal is támogatja a gyűjtést, de mellette csatlakozott a kezdeményezéshez Keszthely városa, valamint az október 12-én Badacsonyba meghirdetett Fügefeszt szervezője, Vincze Péter is. Ahol szintén gyűjteni fognak a daganatos beteg gyerekek számára, a fesztiválon kihelyezett urnákba dobhatják felajánlásaikat a jótékony résztvevők.
Új helyszín, több lehetőség
Az összegyűjtött forintok valóban a jó ügyet segítik, hiszen az Euroakvilo Alapítványon keresztül a Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika Onkohematológiai Osztályának kis betegeit segítik. – Osztályunk rövidesen másik, tágasabb és világosabb telephelyre költözik. A leukémiás és súlyosan immungyengített gyerekek csíraszám-csökkentett termekben kapnak helyet, így nagyobb biztonságban lesznek. A klinikai központ finanszírozza az osztály felújítását, hogy minden szempontból alkalmas legyen az ellátásra. Célunk azonban, hogy a gyerekek és szüleik a lehető legjobb életminőséget kapják. Ezért családbarát környezetet alakítunk ki: lesz játszószoba és élménytér, ahol a kisebbek játszhatnak, a nagyobbak mozoghatnak, tanulhatnak, a szülők pedig teakonyhát használhatnak. Az édesanyák éjszakára is gyermekük mellett maradhatnak, mondta Ottóffy Gábor, fonyódi származású orvos, az osztály vezetője, valamint az Euroakvilo Alapítvány kuratóriumának elnöke.
Minden forintnak van helye
Az új helyszínen az onkohematológiai osztályon a jelenlegi 7 helyett 9 kórterem lesz. Emellett kialakítanak egy nappali kórtermet is azoknak, akik csak rövid kezelésre érkeznek és több külön helyiség is készül, például pszichológusok számára is, ahol a gyerekekkel és szülőkkel tudnak dolgozni.
A klinikai központ az épületgépészeti, építészeti és villamossági munkákat finanszírozza, valamint biztosít bizonyos alapbútorokat. A Lions Club Normandia támogatásával szülőszállás is biztosított, ahová a gyerekek hétvégén kimehetnek, de az osztályon belül is igyekeznek kényelmes ágyakat biztosítani, hogy a szülők ne csak összecsukható fekhelyeken aludjanak. – A várótermet gyerekbaráttá szeretnénk alakítani, valamint az osztályhoz közeli udvaron egy játszótér létrehozása is célunk. Ezt a gyerekek akkor használhatják majd, ha a vérképük megfelelő.
A gyűjtés célja, hogy a gyermek- és családközpontú berendezésekhez, felszerelésekhez elegendő forrás legyen. A tekeréssel összegyűjtött adományoknak bőségesen lesz helyük, hiszen csak a játszótér kialakítása több millió forint.
Minden segítség számít
A pécsi Gyermekonkológiai Osztály jelenleg 18 ágyon látja el betegeit. Magyarországon évente 253–300 új rákos vagy leukémiás gyermeket diagnosztizálnak, közülük 30–40 Somogy, Tolna, Baranya és Zala megyéből, a régióból kerül Pécsre.
A gyógyulás esélye ma már meghaladja a 80 százalékot. Az Euroakvilo Alapítvány a Gyermekonkológiai Osztály alapítványa, amely a mindennapi munkát segíti különböző programokkal és adományokkal.
– A „Fuss a rákgyógyításért” programban több mint 2500-an futottak. Ez nem egy egyszeri projekt, hanem hosszabb távú kezdeményezés. A csíramentes szoba kialakításában mindenki úgy segít, ahogy anyagi lehetőségei engedik. Felhívásunk segítségével bemutatjuk, hogy miként lehet támogatni a kezdeményezést, és lesz egy jelige is, amelynek megadásával lehet pénzt küldeni a számlaszámunkra, mondta Farkas Éva, az alapítvány munkatársa. Az adakozási kedv jellemzően az ünnepek idején és a nyári szabadságok után erősödik, de fontos hangsúlyoznunk, hogy nemcsak karácsonykor van szükség segítségre, hanem az év minden hónapjában. Így most is.
- A jótékony felajánlásokat az alábbi adatok segítségével lehet megtenni:
EURAKVILO Alapítvány
MBH 10300002-10531950-49020012