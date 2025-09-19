Bárki lehet hős, csak futócipőt kell húznia a hétvégén

A rendezvény egyszerre szolgál több célt: erősíti a katonai sport hagyományait, támogatja az „Egészséges Kaposvár 2030” programot, és ami talán a legfontosabb, a részvételi díjakból befolyt teljes összeget a Duráczky József Óvoda, Általános Iskola és EGYMI tanulóinak fejlesztésére fordítják. Így minden egyes lefutott kilométerrel a kaposvári gyermekek jövőjéhez is hozzájárulhatnak a Deseda félmaraton résztvevők.

Nélkülöző gyerekekért futnak Kaposváron. Fotó: Muzslay Péter

A verseny központja a Kaposvár Aréna lesz, ahonnan a különböző távok indulnak. A szervezők minden korosztályra gondoltak: a maraton és a félmaraton a Deseda körül zajlik, a tíz kilométeres táv a Fekete István Látogatóközpontig tart, de lesz 3200 méteres futam, ovis és kisiskolás verseny is. Különlegességként idén is elérhető a „Free run”, ahol a futók szabadon dönthetnek az útvonalról, mindössze a kijelölt ellenőrzőpontokat kell érinteniük. Az indulók chip-es időmérésben versenyeznek, a legjobbak érmet és különdíjakat kapnak, de a legnagyobb nyeremény talán maga az élmény és a közösséghez való tartozás érzése lesz.

Nevezni előzetesen szeptember 14-ig online vagy e-mailben lehetett, de a helyszínen is lesz lehetőség regisztrálni.

A részvételi díj felnőtteknek háromezer forint, gyermekeknek kétezer, míg az óvodások ezer forintért indulhatnak. A támogatói dobozba bedobott minden forint a Duráczky-iskolásokat segíti, és bárki dönthet úgy, hogy a minimális összegnél többel járul hozzá a célhoz. A futógála ugyanakkor jóval több, mint sportesemény: tombolasorsolás, közösségi élmény, katonai sportbemutatók és a Deseda varázslatos környezete várja a résztvevőket.