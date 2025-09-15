Minden nap hajakat vágott, de megérte: ezüstéremmel jött haza Dániából

Magyar fodrász ilyen jó helyezést még nem ért el az EuroSkills versenyen, Dániában. Ezért a Kaposvári SZC Lamping József Technikum diákja szinte éjt nappallá téve edzett a versenyre, ahol 23 ország legjobb fodrásztanulói mérték össze tudásukat. A frissen végzett kaposvári fodrásztanuló pedig bebizonyította, hogy dobogós helyezést ér munkája.

Kovács Lajos, most végzett kaposvári fodrásztanuló második lett az EuroSkillsen, Dániában. Fotó: K.L.

A szakmák Európa-bajnokságán Kovács Lajos nagybajomi illetőségű frissen végzett kaposvári fodrásztanuló képviselte hazánkat és ezüstös sikert aratott. Hajas László mesterfodrász mentoráltja kiváló eredményt produkálva a dobogó második fokára állhatott fel. – Az ezüstéremre nem számítottam, mert amióta fodrásztanulók is résztvesznek a versenyen eddig csak két magyar érem volt, de azok bronzok. Ezért sem bíztam benne, hogy ezt elérhetem, de a célom az volt, hogy dobogós helyet vívjak ki, mondta kérdésünkre a kaposvári diák.

Európa második legjobbja a kaposvári fodrásztanuló

A megmérettetés nagyon összetett volt, többféle feladatot kellett teljesíteni. Az első napon póttincseket kellett beilleszteni, úgy hogy egy frizurához kapcsolódjon. Emellett egy menyasszonyi kontyot is kellett készíteni, ami feladata a leckét a fiatal szakembernek. – A hosszú haj nem igazán az erősségem, inkább a rövid és férfi hajakban vagyok jó. Ezért először meg is voltam illetődve, nem is teljesítettem úgy, ahogy vártam volna magamtól. Sokat örlődtem emiatt, aludni sem tudtam igazán és a második napon túllendültem a holtpontomon és a harmadik nap feladatait már könnyebben vettem mesélte az EuroSkills ezüstérmes fodrásztanuló. A feladatok között szerepelt a dauer, szakálligazítás, de a női és férfi hajvágás mellett festeni is kellett.

A győzelmi menet az ezüstéremért. Fotó: K.L.

Az utolsó napon klasszikus férfi vágás volt a feladat egy modern technikával kapcsolva, ami már jobban Lajosnak fekvő feladat volt. – Ezeket a frizurákat nagyon sokat gyakoroltam, hiszen a felkészülésem során szinte minden nap csiszolgattam a technikámat, mondta.

– Másfél éve vagyok a programban, azóta dolgozom azon, hogy jól szerepljek az EuroSkillsen. A hét minden napján készültem, az első félévben öt napot trénerekkel, kettőt otthon, a második etapban, amikor én voltam az első számú versenyző három nap trénerrel és négyen egyénileg, egy napot sem pihentem a verseny előtt, avatott be a felkészülésébe az új ezüstérmes Európa-bajnok fodrásztanuló. A második helyezéstől azonban nem szállt el Kovács Lajos, azt vallja: addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Ezért még biztosan hallani fogjuk a nevét, mert van több verseny, amin szeretne hasonlóan jó, vagy még jobb eredményeket elérni.