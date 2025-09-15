szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy siker

48 perce

Minden nap hajakat vágott, de megérte: ezüstéremmel jött haza Dániából

Címkék#EuroSkills#Dánia#bajnokság

Nagyszerű teljesítményt produkált Kovács Lajos az EuroSkills, európai szakmai bajnokságon. Ezüst eső volt a szakmai verseny Dániában a frissen végzett kaposvári fodrásztanuló számára, aki rengeteget készült a megmérettetésre, de mégis meglepte a kivételesen jó eredmény.

Koszorus Rita

Magyar fodrász ilyen jó helyezést még nem ért el az EuroSkills versenyen, Dániában. Ezért a Kaposvári SZC Lamping József Technikum diákja szinte éjt nappallá téve edzett a versenyre, ahol 23 ország legjobb fodrásztanulói mérték össze tudásukat. A frissen végzett kaposvári fodrásztanuló pedig bebizonyította, hogy dobogós helyezést ér munkája. 

Kovács Lajos kaposvári fodrásztanuló a dániai EuroSkills versenyen.
Kovács Lajos, most végzett kaposvári fodrásztanuló második lett az EuroSkillsen, Dániában. Fotó: K.L. 

A szakmák Európa-bajnokságán Kovács Lajos nagybajomi illetőségű frissen végzett kaposvári fodrásztanuló képviselte hazánkat és ezüstös sikert aratott. Hajas László mesterfodrász mentoráltja kiváló eredményt produkálva a dobogó második fokára állhatott fel. – Az ezüstéremre nem számítottam, mert amióta fodrásztanulók is résztvesznek a versenyen eddig csak két magyar érem volt, de azok bronzok. Ezért sem bíztam benne, hogy ezt elérhetem, de a célom az volt, hogy dobogós helyet vívjak ki, mondta kérdésünkre a kaposvári diák. 

Európa második legjobbja a kaposvári fodrásztanuló

A megmérettetés nagyon összetett volt, többféle feladatot kellett teljesíteni. Az első napon póttincseket kellett beilleszteni, úgy hogy egy frizurához kapcsolódjon. Emellett egy menyasszonyi kontyot is kellett készíteni, ami feladata a leckét a fiatal szakembernek. – A hosszú haj nem igazán az erősségem, inkább a rövid és férfi hajakban vagyok jó. Ezért először meg is voltam illetődve, nem is teljesítettem úgy, ahogy vártam volna magamtól. Sokat örlődtem emiatt, aludni sem tudtam igazán és a második napon túllendültem a holtpontomon és a harmadik nap feladatait már könnyebben vettem mesélte az EuroSkills ezüstérmes fodrásztanuló. A feladatok között szerepelt a dauer, szakálligazítás, de a női és férfi hajvágás mellett festeni is kellett. 

Kaposvári fodrásztanuló a dániai szakmák EB-jén.
A győzelmi menet az ezüstéremért. Fotó: K.L. 

Az utolsó napon klasszikus férfi vágás volt a feladat egy modern technikával kapcsolva, ami már jobban Lajosnak fekvő feladat volt. – Ezeket a frizurákat nagyon sokat gyakoroltam, hiszen a felkészülésem során szinte minden nap csiszolgattam a technikámat, mondta. 

– Másfél éve vagyok a programban, azóta dolgozom azon, hogy jól szerepljek az EuroSkillsen. A hét minden napján készültem, az első félévben öt napot trénerekkel, kettőt otthon, a második etapban, amikor én voltam az első számú versenyző három nap trénerrel és négyen egyénileg, egy napot sem pihentem a verseny előtt, avatott be a felkészülésébe az új ezüstérmes Európa-bajnok fodrásztanuló. A második helyezéstől azonban nem szállt el Kovács Lajos, azt vallja: addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Ezért még biztosan hallani fogjuk a nevét, mert van több verseny, amin szeretne hasonlóan jó, vagy még jobb eredményeket elérni. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu