Kegyetlen nap Somogyban – két borzalmas haláleset rázta meg a Dunántúlt

Sajnos nem ritka, hogy egy nap a közúti balesetek sokaságában előfordulnak tragikus esetek is. Elsőként egy ilyen szerencsétlenséghez riasztották éppen húsz évvel ezelőtt a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársait, ugyanezen a napon pedig egy borospincéhez kellett kivonulniuk a hatóságoknak, ahol mérgezés okozta egy férfi halálát. A két esetről a korabeli Somogyi Hírlap számolt be.

Közúti balesetre és mérgezésre is emlékezhetünk ezen a napon.

Tragikus közúti baleset rázta meg a megyét

A 68-as főúton, Görgeteg és Lábod között egy kamion akart megelőzni egy traktort, ám a manőver közben egy személyautó is előzésbe kezdett. A sofőr, hogy elkerülje az ütközést, félrerántotta a kormányt, és járműve az út menti fáknak csapódott. A teherautó vezetője a helyszínen életét vesztette.

Háromnegyed kettő után a mentők hívtak minket a balesethez, akkor még úgy tudtuk, egy autóba szorult személyt kell mentenünk. Megérkezésünkkor kiderült, sajnos a gyors intézkedés sem segít már.

- fogalmazott 2005. szeptember 30-án Szabó Vilmos, a Nagyatádi Tűzoltóság parancsnoka.

Gyilkolt a mustgáz

Ugyanezen a napon Porrogszentpálon halálos áldozatot szedett a mustgáz. Egy 64 éves férfi a szőlőhegyen dolgozott barátjával, amikor lement a szellőzetlen pincébe, ahol összeesett. A segítségére siető társa nem tudott már segíteni rajta, sőt Ő szintén rosszul lett, és bár túlélte a mérgezést, súlyos sérüléseket szenvedett.

Az esetek nemcsak a helyieket, hanem egész Somogy vármegyét megrázták.