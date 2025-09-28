Kegyelemdöfés az illatosítóknak, ez a növény megszünteti a kellemetlen szagokat

Kellemetlen szag árad a szőnyegből, a szekrényben dohosak lesznek a ruhák - ilyen és ehhez hasonló problémák a legtöbb háztartásban jelentkeztek már. A megoldás nem minden esetben a drága tisztítószereken és a vegyszerekkel teli légfrissítő készülékeken át vezet. A babérlevél szinte minden konyhában alapkelléknek számít, azonban nemcsak az ételek ízesítésére használhatjuk.

Az légfrissítő készülékek helyett ez a fűszernövény lehet a tökéletes választás.

Fotó: VH-studio / Forrás: Shutterstock

Miért jobb a babérlevél, mint a légfrissítő készülékek?

Az első és legfontosabb különbség az illata. Amíg a légfrissítők sokszor kellemetlen, tömény szagokkal töltik meg a levegőt, addig a babérlevél visszafogott, fás illatot áraszt magából.