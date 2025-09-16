Könnyű gyakorlatnak indult, tragédia történt Somogy egén

A szerdai kiképzőrepülés eredetileg egyszerű rutinfeladatnak indult, de végzetes fordulatot vett és végül légikatasztrófa lett belőle. A taszári repülőezred SZU–22-ese és a pápai reptér MIG-je a Balaton légterében ütközött össze. A két gép pilótái minden lehetséges manővert megpróbáltak, de a helyzet gyorsan tragédiába torkollt. A Szuhoj hajtóműve leállt, gépe süllyedni kezdett. Katona István őrnagy hatszáz méteres magasságból katapultált, súlyos gerincsérülésekkel túlélte a balesetet. A pápai gép kétfős személyzete viszont nem tudott kimenekülni; gépük a földbe csapódott, mindketten életüket vesztették.

Ez a gépet vezette Katona István, a légikatasztrófa után nem sok maradt belőle. Fotó: MW

– A Szuhoj Taszárról szállt fel, én a kabinban ültem, mi lettünk volan a következő felszállók, én voltam aznap a parancsnok és szóltak, hogy menjek fel az irányításhoz, mesélte Pintér Zoltán vezérőragy. Felmentem és ekkor mondták, hogy a Szuhoj elment, ekkor felhívtam Veszprémet és ők mégsem ezt mondták, hanem azt, hogy a MIG-et veszítettük el. Nem értettem, hogy miért. Ekkor tudtam meg, hogy a mi pilótánk katapultált, mondta Pintér Zoltán. Akitől azt is megtudtuk, hogy a MIG-ben repülő két pilóta Katovics Balázs és Mizsei Mihály jó barátok voltak és egyikük megsérült, amikor a gépük véletlenül ütközött a Szuhojjal. – A társa, amikor észrevette, nem szállt le, mert úgy döntött hazaviszi barátját Pápára.

Katovics Balázs és Mizsei Mihály gépe Pápa közelében megsemmisült. Fotó: MW

Ez lett a veszte, hiszen így mindketten életüket vesztették, Pápától 7 kilométerre zuhant le a repülőgépük. Annyira jó barátok voltak a pilóták, hogy iskolába is együtt jártak, a főiskolán is egy csoportba kerültek és ugyanazon a reptéren is szolgáltak. Végül pedig tragikus módon együtt is hunytak el a vadászgép szerencsétlenségben.

Az utolsó pillanatban katapultált, majdnem légikatasztrófa történt

A taszári Szuhoj is megsérült, de Katona István az utolsó pillanatban katapultált. A repülőt elfordította a lakott területtől és éppen a földbecsapódás előtt, húzta meg a katapult kart. Ez Kapoly és Tab között történt, utána másfél hónapig kórházban volt Katona István, akinek három csigolyája tört el, kompressziós törést szenvedett. Ezzel a repüléshez kapcsolódó tervei egy szempillantás alatt szertefoszlottak és a katapultálás lényegében gyökeres fordulatot hozott az életébe. – Tizenhét éves koromban kezdtem el repülni, ettől kezdve ez volt az álmom és elkötelezett voltam ezt illetően. A nevem is Katona, szóval biztosan katona leszek, amíg csak élek, tette hozzá. A békéscsabai Magyar Honvédelmi és Sportszövetség keretében szervezett motoros repülőtáborban voltam és ekkor kezdtem el motoros géppel repülni, itt is döntöttem el, hogy pilóta szeretnék lenni. Fiatal gyerekek voltunk, nagyon összetartó csapat, megfogadtuk, hogy legközelebb a Killiánon találkozunk. Most kapom meg az ötven éves úgynevezett aranydiplomát, ugyanis már ennyi ideje, hogy repülőtisztté avattak, tette hozzá Katona István.