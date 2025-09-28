Ezért nem hat a magnézium - mutatjuk, hogyan kell helyesen szedni

A napi szükséges magnézium bevitel átlagosan felnőttek számára 310–420 milligramm között mozog. Különleges élethelyzetek, mint például a várandósság, szoptatás, magas fizikai megterhelés, vagy bizonyos betegségek esetén ez az igény magasabb lehet. Az viszont mindegyikben közös, hogy a magnézium hatása akkor lesz a legjobb, ha tudatosan fogyasztjuk.

A magnézium hatása: pihentebbnek, nyugodtabbnak érezzük magunkat. Feltéve, ha jól szedjük be.

Mikor és hogyan szedjük?

Étkezés közben vagy étkezés után szedjük - Ez segíthet csökkenteni az esetleges gyomorproblémák, gyomorégés kialakulását.

Este a legjobb szedni - Sok táplálkozási szakember szerint este bevéve a magnézium hozzájárulhat az izmok ellazulásához és segítheti az elalvást is.

Kombinálhatjuk más vitaminokkal is - Például a D-vitaminnal, ami jótékonyan hat a magnéziumra és támogatja annak beépülését a szervezetünkbe.

Miért fontos a magnézium hatása?

A magnézium több mint 300 enzimatikus folyamatban vesz részt a szervezetben. Csak néhányat említsünk: szabályozza a szívműködést, segíti a stresszkezelést, megelőzhetjük vele az izomgörcsöket, jobb alvást eredményez, serkenti a vérkeringést, és hozzájárul a stabil vércukorszint fenntartásához.

Fontos tudni, hogy a túlzott magnéziumbevitel is ártalmas lehet. Úgy tartják, hogy napi 5000 mg felett már mérgezéses tünetek léphetnek fel, azaz hasmenés, gyomorpanaszok jelentkezhetnek. Súlyos esetben akár életveszélyes állapotokat is eredményezhet.