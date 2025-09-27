Ezért ne tedd hűtőbe a mézet – komoly következménye lehet!

A méz az egyik legrégebb óta használt természetes édesítőszer, amely nemcsak ízletes, hanem számos jótékony hatással is bír. Antibakteriális, gyulladáscsökkentő, immunerősítő tulajdonságait már az ókorban is ismerték, ráadásul a modern táplálkozástudomány is igazolja pozitívumait. A méz tárolásánál viszont el tudunk követni olyan hibákat, amelyek miatt egyrészt romolhat a nektár minősége, másrészt az egészségünkre is ártalmas lehet.

A méz tárolása: talán nem is gondolnánk, hogy milyen lényeges.

Fotó: Drazen Zigic / Forrás: Shutterstock

Mire figyeljünk a méz tárolásánál?

Szerencsére a méz elég sokáig eláll és nem igényel túl sok odafigyelést. Mindössze pár olyan lényeges szabály van, amelyek betartásával tökéletes marad a nektár minősége.

Válassz megfelelő edényt!

Kerüld a hűtőszekrény!

Válassz megfelelő melegítési formát!

Első körben mindenkinek az üveget javaslom, viszont vannak olyan rozsdamentes acél tartályok és élelmiszeripari műanyag edények, amelyekben engedélyezett a méznek a hosszabb ideig történő tárolása. Ugyanakkor a méznek van egy savas tulajdonsága, ezért amiben abszolút nem szabad tárolni az az alumínium.

– idézte May Gábor, méhészt a bama.hu.

Miért probléma, ha hűtőszekrényben tartom a mézet?

A szakember azt is kifejtette, hogy a mézben elindul egy természetes kristályosodási folyamat, amelyet a hűtőszekrényben való tárolás felgyorsít. Ezzel együtt a melegítéssel is óvatosan kell bánnunk. A mikrohullámú sütő használatát egyáltalán nem javasolja a méhész, hiszen ennek során egy kevésbé ismert vegyület, a hidroximetil-furfurol oldódik ki az ételből, ami ugyan kis mennyiségben ártalmatlan az emberi szervezetre, nagyobb adag fogyasztása esetén májkárosodást és idegrendszeri problémákat is okozhat.

A méz tárolásánál az a tökéletes megoldás, ha naptól védett helyen, szobahőmérsékleten tartjuk.