szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szemmel látható

56 perce

Halálba idegesít a lecsavarhatatlan kupak a PET-palackon? Készülj, újabb változás jön

Címkék#flakon#PET-palack#műanyag#környezettudatos#üveg

A legtöbben talán még meg sem szokták a lecsavarhatatlan kupakokat, de máris újabb változás elé néznek a flakonok. Pár év múlva már maga a műanyag palack is teljesen másként fog kinézni.

Sonline.hu

Az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek részeként 2024. július 1-jétől új szabály lépett életbe. Ennek értelmében minden három liter alatti flakont csak úgy lehet forgalomba hozni, ha annak a kupakja rögzítve van a műanyag palackhoz. Ez megannyi bosszúságot okozott a fogyasztóknak, akik talán még meg sem barátkoztak ezzel az újítással. Hamarosan azonban ismét változnak a PET-palackok, ami ráadásul gyorsan észre fogunk venni.

Alaposan átalakulnak a műanyag palackok.
Alaposan átalakulnak a műanyag palackok
Fotó: FotoDax / Forrás:  Shutterstock

Az új szabályozások értelmében 2025. január 1-jétől az uniós előírások szerint minden PET-palacknak legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagból kell készülnie. 

Ez az arány 2030-ra 30 százalékra nő, hosszabb távon pedig akár az 50 százalékot is elérheti. 

A cél egyértelmű, azaz csökkenteni az új műanyagok gyártását, mivel annak előállítása jelentős mértékben terheli a környezetet.

Hogyan fognak változni a műanyag palackok?

Főként a PET-palackok megjelenése fog változni. Az újrahasznosított anyagok miatt a flakonok színe kissé eltérhet a korábban megszokottól, így előfordulhat, hogy sötétebb tónusúak, vagy enyhén sárgás árnyalatúak lesznek. Emellett az átlátszóságuk és a csillogásuk is csökkenni fog, a hagyományos verziókhoz képest. Ettől természetesen nem kell megijedni, hiszen nem gyártási hibásak ezek a flakonok, ráadásul az összes higiéniai előírásnak is megfelelnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu