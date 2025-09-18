56 perce
Halálba idegesít a lecsavarhatatlan kupak a PET-palackon? Készülj, újabb változás jön
A legtöbben talán még meg sem szokták a lecsavarhatatlan kupakokat, de máris újabb változás elé néznek a flakonok. Pár év múlva már maga a műanyag palack is teljesen másként fog kinézni.
Az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseinek részeként 2024. július 1-jétől új szabály lépett életbe. Ennek értelmében minden három liter alatti flakont csak úgy lehet forgalomba hozni, ha annak a kupakja rögzítve van a műanyag palackhoz. Ez megannyi bosszúságot okozott a fogyasztóknak, akik talán még meg sem barátkoztak ezzel az újítással. Hamarosan azonban ismét változnak a PET-palackok, ami ráadásul gyorsan észre fogunk venni.
Az új szabályozások értelmében 2025. január 1-jétől az uniós előírások szerint minden PET-palacknak legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagból kell készülnie.
Ez az arány 2030-ra 30 százalékra nő, hosszabb távon pedig akár az 50 százalékot is elérheti.
A cél egyértelmű, azaz csökkenteni az új műanyagok gyártását, mivel annak előállítása jelentős mértékben terheli a környezetet.
Hogyan fognak változni a műanyag palackok?
Főként a PET-palackok megjelenése fog változni. Az újrahasznosított anyagok miatt a flakonok színe kissé eltérhet a korábban megszokottól, így előfordulhat, hogy sötétebb tónusúak, vagy enyhén sárgás árnyalatúak lesznek. Emellett az átlátszóságuk és a csillogásuk is csökkenni fog, a hagyományos verziókhoz képest. Ettől természetesen nem kell megijedni, hiszen nem gyártási hibásak ezek a flakonok, ráadásul az összes higiéniai előírásnak is megfelelnek.