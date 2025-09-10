50 ezer forint egy pecsétért? Ezt nézik meg a műszaki vizsgán

A műszaki vizsga díja drasztikusan nőtt február 1-től. Az alapdíj 16 290 Ft-ról 26 700 Ft-ra emelkedett az M1 kategóriás, tehát normál személyautók esetében. Azonban a hivatalos díj felett még plusz költségként hozzáadódik a szerviz által felszámolt vizsgálati díj, így a legtöbben végül 40–50 ezer forint körüli összeget fizetnek.

A műszaki vizsga során számos pontnak meg kell, hogy feleljen járművünk.

Fotó: Pormezz / Forrás: Shutterstock

Pontosan mi történik a műszaki vizsga alatt?

Nem ritka, hogy egy-egy autós elviszi a műszaki vizsgára járművét, majd a vizsgálat után visszatér, hogy a papírok aláírását és a díj kifizetését követően nyugodtan távozzon, mondván: "Ezt is elintéztem." Többekben viszont felmerülhet a kérdés, hogy mégis mit csinálnak itt egy autóval, ami aztán 40-50 ezer forintba is kerülhet.

Fékrendszer - fékpadon tesztelik a működőképességet, a fékerőt, a megbízhatóságot és a fékpofák kopottságának állapotát.

- fékpadon tesztelik a működőképességet, a fékerőt, a megbízhatóságot és a fékpofák kopottságának állapotát. Kormánymű - a precíz irányítás biztosítása érdekében ellenőrzik ennek az állapotát.

- a precíz irányítás biztosítása érdekében ellenőrzik ennek az állapotát. Futómű és lengéscsillapítók - rázópadon figyelik ezeket, hiszen a futómű a stabil, biztonságos haladás egyik alapja.

- rázópadon figyelik ezeket, hiszen a futómű a stabil, biztonságos haladás egyik alapja. Gumiabroncsok - Főként a profilmélységet ellenőrzik. A simára kopott gumik sikertelen műszaki vizsgát is eredményezhetnek.

- Főként a profilmélységet ellenőrzik. A simára kopott gumik sikertelen műszaki vizsgát is eredményezhetnek. Kipufogórendszer - Zaj- és károsanyag-kibocsátás szempontjából vizsgálják.

- Zaj- és károsanyag-kibocsátás szempontjából vizsgálják. Világítás és elektromos rendszerek - az automatizált biztonsági rendszerek megbízhatósága miatt kritikus pont.

- az automatizált biztonsági rendszerek megbízhatósága miatt kritikus pont. Karosszéria és utastér - biztonsági övek, légzsákok meglétét és működését vizsgálják.

- biztonsági övek, légzsákok meglétét és működését vizsgálják. Kilométeróra eredetiség - az aktuális óraállás rögzítése mellett összevetik a kopásokkal, hiszen az esetleges visszapörgetés csalásnak minősül

Jogosan merülhet fel az a kérdés is, hogy: mit kell tennie annak, aki későn veszik észre, hogy lejárt a műszakija? Sajnos sokan későn kapcsolnak és akár napokig vagy hetekig műszaki nélkül közlekednek. Gyakori, hogy a közúti ellenőrzéseken derül csak ki a probléma, és ilyenkor akár 78 000 forintos bírság is kiszabható. Így megéri odafigyelni az autó papírjaira és az előírtaknak megfelelően, érvényes műszakival közlekedni.