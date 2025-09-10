szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Műszaki vizsga

3 órája

50 ezer forint egy pecsétért? Ezt nézik meg a műszaki vizsgán

Címkék#jármű#műszaki vizsga#szerviz#közlekedés#autó

A legtöbb sofőr számára ez csak egy elintéznivaló, ami után megdöbbenten fizetnek ki egy jókora összeget. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy egy műszaki vizsga során a szakemberek milyen kritériumok és előírások szerint vizsgálják meg a járműveket.

Sonline.hu

A műszaki vizsga díja drasztikusan nőtt február 1-től. Az alapdíj 16 290 Ft-ról 26 700 Ft-ra emelkedett az M1 kategóriás, tehát normál személyautók esetében. Azonban a hivatalos díj felett még plusz költségként hozzáadódik a szerviz által felszámolt vizsgálati díj, így a legtöbben végül 40–50 ezer forint körüli összeget fizetnek.

A műszaki vizsga során számos pontnak meg kell, hogy feleljen járművünk.
A műszaki vizsga során számos pontnak meg kell, hogy feleljen járművünk.
Fotó: Pormezz / Forrás:  Shutterstock

Pontosan mi történik a műszaki vizsga alatt?

Nem ritka, hogy egy-egy autós elviszi a műszaki vizsgára járművét, majd a vizsgálat után visszatér, hogy a papírok aláírását és a díj kifizetését követően nyugodtan távozzon, mondván: "Ezt is elintéztem." Többekben viszont felmerülhet a kérdés, hogy mégis mit csinálnak itt egy autóval, ami aztán 40-50 ezer forintba is kerülhet.

  • Fékrendszer - fékpadon tesztelik a működőképességet, a fékerőt, a megbízhatóságot és a fékpofák kopottságának állapotát.
  • Kormánymű - a precíz irányítás biztosítása érdekében ellenőrzik ennek az állapotát.
  • Futómű és lengéscsillapítók - rázópadon figyelik ezeket, hiszen a futómű a stabil, biztonságos haladás egyik alapja.
  • Gumiabroncsok - Főként a profilmélységet ellenőrzik. A simára kopott gumik sikertelen műszaki vizsgát is eredményezhetnek.
  • Kipufogórendszer - Zaj- és károsanyag-kibocsátás szempontjából vizsgálják.
  • Világítás és elektromos rendszerek - az automatizált biztonsági rendszerek megbízhatósága miatt kritikus pont.
  • Karosszéria és utastér - biztonsági övek, légzsákok meglétét és működését vizsgálják.
  • Kilométeróra eredetiség - az aktuális óraállás rögzítése mellett összevetik a kopásokkal, hiszen az esetleges visszapörgetés csalásnak minősül

Jogosan merülhet fel az a kérdés is, hogy: mit kell tennie annak, aki későn veszik észre, hogy lejárt a műszakija? Sajnos sokan későn kapcsolnak és akár napokig vagy hetekig műszaki nélkül közlekednek. Gyakori, hogy a közúti ellenőrzéseken derül csak ki a probléma, és ilyenkor akár 78 000 forintos bírság is kiszabható. Így megéri odafigyelni az autó papírjaira és az előírtaknak megfelelően, érvényes műszakival közlekedni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu