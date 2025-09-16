1 órája
Ezért maradsz szegény - íme öt szokás, amit a gazdagok csinálnak
Sokan úgy gondolják, hogy a gazdagság a szerencsén múlik. Jókor lenni jó helyen, örökölni, netán egy lottónyeremény révén egyik napról a másikra milliomossá válni. De a valóság ennél sokkal árnyaltabb. Ez inkább a sajátos gondolkodásmód és a napi szokások eredménye, amelyet manapság az online pénzkeresés elsődleges alapja.
"Hogyan legyek gazdag?" - tehettük már fel sokszor magunknak a kérdést. Napjainkban az online pénzkeresés kifejezetten népszerű megoldás lehet. Azonban nem könnyű feladat egy laptop mögül akár egy céget felépíteni, akár egy már befutott vállalkozást menedzselni. Ezért a sikeres embereknek kialakultak olyan mindennapi szokásaik, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy hatékonyan és gyorsan tudjanak haladni céljaik felé.
Csak az online pénzkeresés jöhet szóba?
Nem, nem kizárólag így lehet elérni a hőn áhított gazdagságot. Megannyi sikeres ember beszélt már arról interjúkban, hogy mi tette őket sikeressé. Ahány ember, annyi szokás, azonban van egy nagyon fontos hasonlóság bennük: mindannyian tudatosan megtervezik a napjaikat. Legtöbbször fárasztó és bosszantó lehet olyan dolgokra rávenni magunkat, amelyekhez egy cseppet sincs kedvünk, de sokszor ezek az önsanyargatások kellenek ahhoz, hogy ha csak egy lépést is, de haladjunk a siker irányába.
A tehetség hozhatja a nagy árbevételt, de a helyes szokás biztosítja a vagyont. Sok ember küszködik a mindennapi életben, de nem hajlandó a változásra. Brian Tracy úgy fogalmazta ezt meg, hogy ez nem más, mint elmebaj: amikor valaki ugyanazt csinálja ugyanolyan módon, és közben azt várja, hogy más legyen a végeredmény, nyilván az élete sem változik más, jobb irányba.
– írja Szokásaink fogságában című könyvében Farkas János, Muhoray Róbert és Szabó Péter.
Milyen szokások különböztetik meg a gazdag embereket másoktól?
- A gazdagok tudatosan terveznek - A gazdag emberek szinte kivétel nélkül hosszú távban gondolkodnak. Legyen szó a pénzügyeikről, karrierjükről vagy az egészségükről, mindig van céljuk, és ennek megfelelően építik a napjaikat. Míg sokan hónapról hónapra élnek, a vagyonos emberek éves, sőt évtizedes terveket készítenek.
- Olvasnak és olvasnak - Nem kizárólag kedvtelésből, hanem információszerzés és önfejlesztés miatt. Egy érdekes statisztika szerint a gazdag emberek 88%-a olvas napi rendszerességgel.
- Sikeres emberekkel veszik körül magukat - Szokás azt mondani, hogyha egy társaságban te vagy a legsikeresebb ember, akkor rossz társaságban vagy. Ez a gazdagokra fokozottan igaz, hiszen mindig olyan személyek közelségét keresik, akiktől tanulhatnak.
- Napi szokásaik - Ugyan erről már esett szó, de a sikeres emberek szinte kivétel nélkül korán kelnek. Kialakítanak egy egészséges összhangot a munka és a magánéletük között, emellett a testmozgást is előtérbe helyezik.
- Nem az azonnali sikerre hajtanak - Sokan türelmetlenek lehetünk, ha rövid időn belül nem látjuk a munkánk gyümölcsét. Ez egy idő után frusztráló lehet, sőt a kedvünket is szegheti, ha többször is falakba ütközünk. A sikeres embereket ez nem tántorítja el. Sőt, csak még inkább arra készteti őket, hogy tanuljanak az elkövetett hibáikból és hosszú távon elérjék a kitűzött célokat.
Természetesen hiba elhinni mindent, amit a közösségi média mutat a sikerről és a tudatos karrierépítésről.
A felkapott véleményvezér, Ashton Hall egy megosztó videó során mutatta be a napi rutinját, azonban nem kell sem jeges vízbe mártani, sem banánhéjjal kenegetni arcunkat, hogy befussunk. Sőt, a sikert nem kizárólag pénzben lehet mérni, így sokaknak a gazdagság csak másodlagos a boldogság megtalálásához.