Ezért maradsz szegény - íme öt szokás, amit a gazdagok csinálnak

"Hogyan legyek gazdag?" - tehettük már fel sokszor magunknak a kérdést. Napjainkban az online pénzkeresés kifejezetten népszerű megoldás lehet. Azonban nem könnyű feladat egy laptop mögül akár egy céget felépíteni, akár egy már befutott vállalkozást menedzselni. Ezért a sikeres embereknek kialakultak olyan mindennapi szokásaik, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy hatékonyan és gyorsan tudjanak haladni céljaik felé.

Az online pénzkereséssel sokan próbálkoznak, de csak kevesen lesznek sikeresek.

Csak az online pénzkeresés jöhet szóba?

Nem, nem kizárólag így lehet elérni a hőn áhított gazdagságot. Megannyi sikeres ember beszélt már arról interjúkban, hogy mi tette őket sikeressé. Ahány ember, annyi szokás, azonban van egy nagyon fontos hasonlóság bennük: mindannyian tudatosan megtervezik a napjaikat. Legtöbbször fárasztó és bosszantó lehet olyan dolgokra rávenni magunkat, amelyekhez egy cseppet sincs kedvünk, de sokszor ezek az önsanyargatások kellenek ahhoz, hogy ha csak egy lépést is, de haladjunk a siker irányába.

A tehetség hozhatja a nagy árbevételt, de a helyes szokás biztosítja a vagyont. Sok ember küszködik a mindennapi életben, de nem hajlandó a változásra. Brian Tracy úgy fogalmazta ezt meg, hogy ez nem más, mint elmebaj: amikor valaki ugyanazt csinálja ugyanolyan módon, és közben azt várja, hogy más legyen a végeredmény, nyilván az élete sem változik más, jobb irányba.

– írja Szokásaink fogságában című könyvében Farkas János, Muhoray Róbert és Szabó Péter.

Milyen szokások különböztetik meg a gazdag embereket másoktól?

A gazdagok tudatosan terveznek - A gazdag emberek szinte kivétel nélkül hosszú távban gondolkodnak. Legyen szó a pénzügyeikről, karrierjükről vagy az egészségükről, mindig van céljuk, és ennek megfelelően építik a napjaikat. Míg sokan hónapról hónapra élnek, a vagyonos emberek éves, sőt évtizedes terveket készítenek.

Olvasnak és olvasnak - Nem kizárólag kedvtelésből, hanem információszerzés és önfejlesztés miatt. Egy érdekes statisztika szerint a gazdag emberek 88%-a olvas napi rendszerességgel.

Sikeres emberekkel veszik körül magukat - Szokás azt mondani, hogyha egy társaságban te vagy a legsikeresebb ember, akkor rossz társaságban vagy. Ez a gazdagokra fokozottan igaz, hiszen mindig olyan személyek közelségét keresik, akiktől tanulhatnak.

Napi szokásaik - Ugyan erről már esett szó, de a sikeres emberek szinte kivétel nélkül korán kelnek. Kialakítanak egy egészséges összhangot a munka és a magánéletük között, emellett a testmozgást is előtérbe helyezik.

Nem az azonnali sikerre hajtanak - Sokan türelmetlenek lehetünk, ha rövid időn belül nem látjuk a munkánk gyümölcsét. Ez egy idő után frusztráló lehet, sőt a kedvünket is szegheti, ha többször is falakba ütközünk. A sikeres embereket ez nem tántorítja el. Sőt, csak még inkább arra készteti őket, hogy tanuljanak az elkövetett hibáikból és hosszú távon elérjék a kitűzött célokat.

Természetesen hiba elhinni mindent, amit a közösségi média mutat a sikerről és a tudatos karrierépítésről.

A felkapott véleményvezér, Ashton Hall egy megosztó videó során mutatta be a napi rutinját, azonban nem kell sem jeges vízbe mártani, sem banánhéjjal kenegetni arcunkat, hogy befussunk. Sőt, a sikert nem kizárólag pénzben lehet mérni, így sokaknak a gazdagság csak másodlagos a boldogság megtalálásához.