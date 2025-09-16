szeptember 16., kedd

Siker és gazdagság

13 perce

Ezért maradsz szegény - íme öt szokás, amit a gazdagok csinálnak

Címkék#vállalkozás#pénzkeresés#pénz#siker#TikTok#gazdagság#befektetés

Sokan úgy gondolják, hogy a gazdagság a szerencsén múlik. Jókor lenni jó helyen, örökölni, netán egy lottónyeremény révén egyik napról a másikra milliomossá válni. De a valóság ennél sokkal árnyaltabb. Ez inkább a sajátos gondolkodásmód és a napi szokások eredménye, amelyet manapság az online pénzkeresés elsődleges alapja.

Sonline.hu

"Hogyan legyek gazdag?" - tehettük már fel sokszor magunknak a kérdést. Napjainkban az online pénzkeresés kifejezetten népszerű megoldás lehet. Azonban nem könnyű feladat egy laptop mögül akár egy céget felépíteni, akár egy már befutott vállalkozást menedzselni. Ezért a sikeres embereknek kialakultak olyan mindennapi szokásaik, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy hatékonyan és gyorsan tudjanak haladni céljaik felé.

Az online pénzkereséssel sokan próbálkoznak, de csak kevesen lesznek sikeresek.
Fotó: oneinchpunch / Forrás:  Shutterstock

Csak az online pénzkeresés jöhet szóba?

Nem, nem kizárólag így lehet elérni a hőn áhított gazdagságot. Megannyi sikeres ember beszélt már arról interjúkban, hogy mi tette őket sikeressé. Ahány ember, annyi szokás, azonban van egy nagyon fontos hasonlóság bennük: mindannyian tudatosan megtervezik a napjaikat. Legtöbbször fárasztó és bosszantó lehet olyan dolgokra rávenni magunkat, amelyekhez egy cseppet sincs kedvünk, de sokszor ezek az önsanyargatások kellenek ahhoz, hogy ha csak egy lépést is, de haladjunk a siker irányába.

A tehetség hozhatja a nagy árbevételt, de a helyes szokás biztosítja a vagyont. Sok ember küszködik a mindennapi életben, de nem hajlandó a változásra. Brian Tracy úgy fogalmazta ezt meg, hogy ez nem más, mint elmebaj: amikor valaki ugyanazt csinálja ugyanolyan módon, és közben azt várja, hogy más legyen a végeredmény, nyilván az élete sem változik más, jobb irányba.

– írja Szokásaink fogságában című könyvében Farkas János, Muhoray Róbert és Szabó Péter.

Milyen szokások különböztetik meg a gazdag embereket másoktól?

  • A gazdagok tudatosan terveznek - A gazdag emberek szinte kivétel nélkül hosszú távban gondolkodnak. Legyen szó a pénzügyeikről, karrierjükről vagy az egészségükről, mindig van céljuk, és ennek megfelelően építik a napjaikat. Míg sokan hónapról hónapra élnek, a vagyonos emberek éves, sőt évtizedes terveket készítenek.
  • Olvasnak és olvasnak - Nem kizárólag kedvtelésből, hanem információszerzés és önfejlesztés miatt. Egy érdekes statisztika szerint a gazdag emberek 88%-a olvas napi rendszerességgel.
  • Sikeres emberekkel veszik körül magukat - Szokás azt mondani, hogyha egy társaságban te vagy a legsikeresebb ember, akkor rossz társaságban vagy. Ez a gazdagokra fokozottan igaz, hiszen mindig olyan személyek közelségét keresik, akiktől tanulhatnak.
  • Napi szokásaik - Ugyan erről már esett szó, de a sikeres emberek szinte kivétel nélkül korán kelnek. Kialakítanak egy egészséges összhangot a munka és a magánéletük között, emellett a testmozgást is előtérbe helyezik. 
  • Nem az azonnali sikerre hajtanak - Sokan türelmetlenek lehetünk, ha rövid időn belül nem látjuk a munkánk gyümölcsét. Ez egy idő után frusztráló lehet, sőt a kedvünket is szegheti, ha többször is falakba ütközünk. A sikeres embereket ez nem tántorítja el. Sőt, csak még inkább arra készteti őket, hogy tanuljanak az elkövetett hibáikból és hosszú távon elérjék a kitűzött célokat.
@ashtonhallofficial

Day 191 of the morning routine that changed my life 3:50am to 9:30am Sin lives late at night.. if you’re dealing with a weak mind, bad decisions, or lack of productivity go to sleep early. 4:00am - 8:00am no one’s calling or distracting your productivity.. they are sleep. 8:00pm - 12:00am is the opposite. Just try 30 days.. send this to your partners. It’s time to do better.

♬ original sound - Ashton Hall

Természetesen hiba elhinni mindent, amit a közösségi média mutat a sikerről és a tudatos karrierépítésről. 

A felkapott véleményvezér, Ashton Hall egy megosztó videó során mutatta be a napi rutinját, azonban nem kell sem jeges vízbe mártani, sem banánhéjjal kenegetni arcunkat, hogy befussunk. Sőt, a sikert nem kizárólag pénzben lehet mérni, így sokaknak a gazdagság csak másodlagos a boldogság megtalálásához. 

 

