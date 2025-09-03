Hat kismalacot fogadott örökbe a kutyus, szívszorító, amit ezután történt

Az újságírói lét előnye, hogy az ember olyan esetekkel is találkozik, amilyenekre egy hétköznapi szakma képviselőjének nincs lehetősége. Így fordulhatott elő az is, hogy 1985-ben Kutason egy különös kapcsolat kezdetét sikerült lencsevégre kapni kollégáinknak. Egy kutya örökbefogadott hat malacot, persze nem önszántából.

Szívet melengető egymásratalálás: örökbefogadott egy kutya és hat malacot. Forrás: Somogyi Hírlap Archív

Örökbefogadott egy kutya hat malacot

Táncosék kutyája, Rock hat malacot szoptatott Kutason, amiről képi dokumentum is született. Az 1985. május 2-ai Somogyi Hírlapban azt írtuk az esetről, hogy a szomszédos Szabáson tizenkilencet ellett egy koca, amennyi szaporulatot aligha tud felnevelni egyetlen anyaállat. – A gazda is tudta, hogy ennyit felnevelni képtelenség. Hat hízónak valót Táncoséknak ajándékozott, egynapos korukban. Malacot nevelni koca nélkül persze lehetetlennek látszik, áll a korabeli tudósításban.

Táncoséknál azonban ott csaholt az udvarban egy csodafegyver, aki nem csak házőrző, de pótanyának is tökéletes alanynak bizonyult. Ő nem más volt, int Rock a család kutyája. A házőrzőnél azonnal beindult az anyai ösztön, ugyanis rögtön elfogadta a malacokat sajátjaiként és szoptatni kezdte őket. – A malacok szépen gyarapodnak, súlyuk semmivel sem marad el testvéreikétől, írta az 1985-ös tudósítás.

A kutya-malac kapcsolat meglehetősen különös, hiszen egy eb csak nagyon ritkán képes ilyesmire. – Érdekes, hogy mi lett a kutya kölykeivel. Mert csak akkor van teje, ha ellett. Annyi viszont nem lehet, hogy a saját kölykeit és a malacokat is tudja táplálni, mondta érdeklődésünkre Pelbát József, Kaposváron is praktizáló állatorvos.

Igyekeztünk megkeresni a kutasi családot, akinek portáján a vizsla szárnyai alá vette a malacokat. Megtudtuk: a kutya kölykei elpusztultak, ezért tudta etetni a disznó szaporulatát. Szomorú sorsuk lett végül, mert a malacok nem élték meg a süldőkort sem. De a jóságos kutya sorsa is tragikus véget ért, Rock, akit a család az utcáról fogadott be egy szép napon kiszökött a kutasi ház udvaráról és elütötte egy autó.