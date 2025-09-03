1 órája
Hat kismalacot fogadott örökbe a kutyus, szívszorító, amit ezután történt
Megdöbbentő és egyben különös fotó került elő képes krónikásunk archívumából. Pontosan 40 éve történt, hogy egy kutya örökbefogadott fél tucat kismalacot, de a szívet melengető történet szomorú véget ért.
Az újságírói lét előnye, hogy az ember olyan esetekkel is találkozik, amilyenekre egy hétköznapi szakma képviselőjének nincs lehetősége. Így fordulhatott elő az is, hogy 1985-ben Kutason egy különös kapcsolat kezdetét sikerült lencsevégre kapni kollégáinknak. Egy kutya örökbefogadott hat malacot, persze nem önszántából.
Örökbefogadott egy kutya hat malacot
Táncosék kutyája, Rock hat malacot szoptatott Kutason, amiről képi dokumentum is született. Az 1985. május 2-ai Somogyi Hírlapban azt írtuk az esetről, hogy a szomszédos Szabáson tizenkilencet ellett egy koca, amennyi szaporulatot aligha tud felnevelni egyetlen anyaállat. – A gazda is tudta, hogy ennyit felnevelni képtelenség. Hat hízónak valót Táncoséknak ajándékozott, egynapos korukban. Malacot nevelni koca nélkül persze lehetetlennek látszik, áll a korabeli tudósításban.
Táncoséknál azonban ott csaholt az udvarban egy csodafegyver, aki nem csak házőrző, de pótanyának is tökéletes alanynak bizonyult. Ő nem más volt, int Rock a család kutyája. A házőrzőnél azonnal beindult az anyai ösztön, ugyanis rögtön elfogadta a malacokat sajátjaiként és szoptatni kezdte őket. – A malacok szépen gyarapodnak, súlyuk semmivel sem marad el testvéreikétől, írta az 1985-ös tudósítás.
A kutya-malac kapcsolat meglehetősen különös, hiszen egy eb csak nagyon ritkán képes ilyesmire. – Érdekes, hogy mi lett a kutya kölykeivel. Mert csak akkor van teje, ha ellett. Annyi viszont nem lehet, hogy a saját kölykeit és a malacokat is tudja táplálni, mondta érdeklődésünkre Pelbát József, Kaposváron is praktizáló állatorvos.
Igyekeztünk megkeresni a kutasi családot, akinek portáján a vizsla szárnyai alá vette a malacokat. Megtudtuk: a kutya kölykei elpusztultak, ezért tudta etetni a disznó szaporulatát. Szomorú sorsuk lett végül, mert a malacok nem élték meg a süldőkort sem. De a jóságos kutya sorsa is tragikus véget ért, Rock, akit a család az utcáról fogadott be egy szép napon kiszökött a kutasi ház udvaráról és elütötte egy autó.