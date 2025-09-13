1 órája
Buli a vízen, a levendulásban és a diszkóban is - tele vagyunk programokkal!
Kitört az ősz, de ettől nem kell bezárkóznunk a négy fal közé. Sok program várható Somogy vármegyében és a Balatonnál ezen a hétvégén is. Összegyűjtöttük a legjobban ígérkezőket, hogy neked már ne kelljen keresned.
Szombati programok
Kőröshegy
14 óra Be massive party Helyszín: Kőröshegyi levendulás
Kaposvár
9:15 Zselici barangolás Helyszín: Töröcske
10 óra K3SE Tekerj a Zöldbe Helyszín: Kaposvár Szenna Kardosfa
10 óra Légvár hétvége Helyszín: Bíbor liget
22 óra Dzsem szezonnyitó Helyszín: Park74
11 óra Mézfesztivál Helyszín: Fő utca
16 óra Ars Sacra Fesztivál Több helyszín
Tab
8 óra Szüreti fesztivál Helyszín: Piactér
Öreglak
10 óra Falunap Helyszín: iskola udvara
Törökkoppány
9 óra Egszség nap Helyszín: Egészségház parkoló
Siófok
8 óra Termelői vásár Helyszín: Sió Camping, Sóstó
17 óra Hódítás DarkXMystech day&night Helyszín: Hajóállomás
10 óra Everness fesztivál Helyszín: Sió camping
23 óra Steven Hill, Strong Helyszín: Club History
Balatonmáriafürdő
22 óra Witches night Helyszín: Delta Retro Music Factory
Vasárnapi programok
Nagybajom
10 óra Egyes- és kettes C kategóriás fogathajtó verseny Helyszín: Vásártér