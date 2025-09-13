szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ajánló

37 perce

Buli a vízen, a levendulásban és a diszkóban is - tele vagyunk programokkal!

Címkék#programbőség#programajánló#program

Kitört az ősz, de ettől nem kell bezárkóznunk a négy fal közé. Sok program várható Somogy vármegyében és a Balatonnál ezen a hétvégén is. Összegyűjtöttük a legjobban ígérkezőket, hogy neked már ne kelljen keresned.

Koszorus Rita
Buli a vízen, a levendulásban és a diszkóban is - tele vagyunk programokkal!

A balatoni hajók utasszáma - beleértve a kompokét is - a főszezonban kiemelkedően nőtt

Forrás: Bahart Zrt. hivatalos

Szombati programok

levendulásban program
Tökéletes szombati program várható Kőröshegyen.
Fotó: Krausz Andrea

Kőröshegy

14 óra Be massive party Helyszín: Kőröshegyi levendulás

Kaposvár

9:15 Zselici barangolás Helyszín: Töröcske 

10 óra K3SE Tekerj a Zöldbe Helyszín: Kaposvár Szenna Kardosfa

10 óra Légvár hétvége Helyszín: Bíbor liget 

22 óra Dzsem szezonnyitó Helyszín: Park74

11 óra Mézfesztivál Helyszín: Fő utca 

16 óra Ars Sacra Fesztivál Több helyszín

Tab 

8 óra Szüreti fesztivál Helyszín: Piactér 

Öreglak 

10 óra Falunap Helyszín: iskola udvara

Törökkoppány

9 óra Egszség nap Helyszín: Egészségház parkoló

Siófok

8 óra Termelői vásár Helyszín: Sió Camping, Sóstó

17 óra Hódítás DarkXMystech day&night Helyszín: Hajóállomás

10 óra Everness fesztivál Helyszín: Sió camping 

23 óra Steven Hill, Strong Helyszín: Club History

Balatonmáriafürdő

22 óra Witches night Helyszín: Delta Retro Music Factory 

Vasárnapi programok 

Nagybajom 

10 óra Egyes- és kettes C kategóriás fogathajtó verseny Helyszín: Vásártér

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu