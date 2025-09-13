Ajánló 37 perce

Buli a vízen, a levendulásban és a diszkóban is - tele vagyunk programokkal!

Kitört az ősz, de ettől nem kell bezárkóznunk a négy fal közé. Sok program várható Somogy vármegyében és a Balatonnál ezen a hétvégén is. Összegyűjtöttük a legjobban ígérkezőket, hogy neked már ne kelljen keresned.

A balatoni hajók utasszáma - beleértve a kompokét is - a főszezonban kiemelkedően nőtt Forrás: Bahart Zrt. hivatalos

Szombati programok Tökéletes szombati program várható Kőröshegyen.

Fotó: Krausz Andrea Kőröshegy 14 óra Be massive party Helyszín: Kőröshegyi levendulás Kaposvár 9:15 Zselici barangolás Helyszín: Töröcske 10 óra K3SE Tekerj a Zöldbe Helyszín: Kaposvár Szenna Kardosfa 10 óra Légvár hétvége Helyszín: Bíbor liget 22 óra Dzsem szezonnyitó Helyszín: Park74 11 óra Mézfesztivál Helyszín: Fő utca 16 óra Ars Sacra Fesztivál Több helyszín Tab 8 óra Szüreti fesztivál Helyszín: Piactér Öreglak 10 óra Falunap Helyszín: iskola udvara Törökkoppány 9 óra Egszség nap Helyszín: Egészségház parkoló Siófok 8 óra Termelői vásár Helyszín: Sió Camping, Sóstó 17 óra Hódítás DarkXMystech day&night Helyszín: Hajóállomás 10 óra Everness fesztivál Helyszín: Sió camping 23 óra Steven Hill, Strong Helyszín: Club History Balatonmáriafürdő 22 óra Witches night Helyszín: Delta Retro Music Factory Vasárnapi programok Nagybajom 10 óra Egyes- és kettes C kategóriás fogathajtó verseny Helyszín: Vásártér