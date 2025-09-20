Ajánló 2 órája

Szüreti felvonulások és jótékonysági futás is vár a hétvégén

Ezen a hétvégén sem kell unatkoznunk Somogyban, sőt beindul a szüreti felvonulások szezonja. Biztosan tengernyi élmény vár, annyi szuper program van most a környéken. Összegyűjtöttük a legjobbnak ígérkezőket.

Szombati programok Itt a szüret ideje, tele vagyunk programokkal. Forrás: Baon.hu Kaposvár 9 óra FreeSport pumptrack verseny Helyszín: Vásártéri pumpapálya 9 óra Deseda félmaraton Helyszín: Kaposvár Aréna

9 óra Vissza a suliba bolhapiac Helyszín: Bíborliget 9:20 Nyílt nap az emlékezésért Helyszín: Szent Fausztina Irgalmasság Háza 10 óra Hanglemezbörze Helyszín: Polgárok háza 10 óra Parkszínházi fesztivál Helyszín: Vaszary park 19 óra Fekete sereg Helyszín: K-Központ 20 óra Retro party Helyszín: Rotonda 22 óra Retro láz szezonnyitó party Helyszín: Hangár 22 óra Szezonnyitó party Helyszín: Park 74 Bálványos 13 óra Szüreti mulatság Helyszín: Faluház Balatonszemes 13 óra Szüreti felvonulás Helyszín: Malom Balatonboglár 9 óra Gőzcsónak találkozó Helyszín: Csavargőzös 13 óra Jubiluemi szüreti felvonulás Helyszín: Árpád utca 17. Somogyvár 9 óra Kulturális Örökség napjai Helyszín: Szent László Emlékhely Somogyvámos 10 óra Gauranga fesztivál Helyszín: Krisna-völgy Balatonmáriafürdő 22 óra Delta haccacáré Kis Grófóval Helyszín: Delta Retro Music Factory Lengyeltóti 8 óra Dió fesztivál Helyszín: Művelődési ház udvara 12 óra Aequinoctium Gathering Helyszín: Manas Garden Vasárnapi programok Kaposvár 7 óra Technik piknik Helyszín: Cseri park 10 óra Légvárvilág Helyszín: Bíborliget 10 óra Családi nap Helyszín: Csaszi sportpályák és rét 10 óra Parkszínházi fesztivál Helyszín: Vaszary park Igal 14 óra Szüreti medencebál Helyszín: Igali Gyógyfürdő Balatonboglár 10 óra Bababörze Helyszín: Varga Béla Művelődési Ház