2 órája
Szüreti felvonulások és jótékonysági futás is vár a hétvégén
Ezen a hétvégén sem kell unatkoznunk Somogyban, sőt beindul a szüreti felvonulások szezonja. Biztosan tengernyi élmény vár, annyi szuper program van most a környéken. Összegyűjtöttük a legjobbnak ígérkezőket.
Szombati programok
Kaposvár
9 óra FreeSport pumptrack verseny Helyszín: Vásártéri pumpapálya
9 óra Deseda félmaraton Helyszín: Kaposvár Aréna
9 óra Vissza a suliba bolhapiac Helyszín: Bíborliget
9:20 Nyílt nap az emlékezésért Helyszín: Szent Fausztina Irgalmasság Háza
10 óra Hanglemezbörze Helyszín: Polgárok háza
10 óra Parkszínházi fesztivál Helyszín: Vaszary park
19 óra Fekete sereg Helyszín: K-Központ
20 óra Retro party Helyszín: Rotonda
22 óra Retro láz szezonnyitó party Helyszín: Hangár
22 óra Szezonnyitó party Helyszín: Park 74
Bálványos
13 óra Szüreti mulatság Helyszín: Faluház
Balatonszemes
13 óra Szüreti felvonulás Helyszín: Malom
Balatonboglár
9 óra Gőzcsónak találkozó Helyszín: Csavargőzös
13 óra Jubiluemi szüreti felvonulás Helyszín: Árpád utca 17.
Somogyvár
9 óra Kulturális Örökség napjai Helyszín: Szent László Emlékhely
Somogyvámos
10 óra Gauranga fesztivál Helyszín: Krisna-völgy
Balatonmáriafürdő
22 óra Delta haccacáré Kis Grófóval Helyszín: Delta Retro Music Factory
Lengyeltóti
8 óra Dió fesztivál Helyszín: Művelődési ház udvara
12 óra Aequinoctium Gathering Helyszín: Manas Garden
Vasárnapi programok
Kaposvár
7 óra Technik piknik Helyszín: Cseri park
10 óra Légvárvilág Helyszín: Bíborliget
10 óra Családi nap Helyszín: Csaszi sportpályák és rét
10 óra Parkszínházi fesztivál Helyszín: Vaszary park
Igal
14 óra Szüreti medencebál Helyszín: Igali Gyógyfürdő
Balatonboglár
10 óra Bababörze Helyszín: Varga Béla Művelődési Ház