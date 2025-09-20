szeptember 20., szombat

Ezen a hétvégén sem kell unatkoznunk Somogyban, sőt beindul a szüreti felvonulások szezonja. Biztosan tengernyi élmény vár, annyi szuper program van most a környéken. Összegyűjtöttük a legjobbnak ígérkezőket.

Koszorus Rita
Szüreti felvonulások és jótékonysági futás is vár a hétvégén

Szombati programok

szüreti programok
Itt a szüret ideje, tele vagyunk programokkal. Forrás: Baon.hu

Kaposvár

9 óra FreeSport pumptrack verseny Helyszín: Vásártéri pumpapálya 

9 óra Deseda félmaraton Helyszín: Kaposvár Aréna

9 óra Vissza a suliba bolhapiac Helyszín: Bíborliget 

9:20 Nyílt nap az emlékezésért Helyszín: Szent Fausztina Irgalmasság Háza

10 óra Hanglemezbörze Helyszín: Polgárok háza 

10 óra Parkszínházi fesztivál Helyszín: Vaszary park 

19 óra Fekete sereg Helyszín: K-Központ

20 óra Retro party Helyszín: Rotonda

22 óra Retro láz szezonnyitó party Helyszín: Hangár

22 óra Szezonnyitó party Helyszín: Park 74 

Bálványos

13 óra Szüreti mulatság Helyszín: Faluház

 

Balatonszemes

13 óra Szüreti felvonulás Helyszín: Malom

Balatonboglár

9 óra Gőzcsónak találkozó Helyszín: Csavargőzös 

13 óra Jubiluemi szüreti felvonulás Helyszín: Árpád utca 17. 

Somogyvár

9 óra Kulturális Örökség napjai Helyszín: Szent László Emlékhely

Somogyvámos

10 óra Gauranga fesztivál Helyszín: Krisna-völgy

Balatonmáriafürdő

22 óra Delta haccacáré Kis Grófóval Helyszín: Delta Retro Music Factory 

Lengyeltóti

8 óra Dió fesztivál Helyszín: Művelődési ház udvara

12 óra Aequinoctium Gathering Helyszín: Manas Garden

Vasárnapi programok 

Kaposvár

7 óra Technik piknik Helyszín: Cseri park 

10 óra Légvárvilág Helyszín: Bíborliget 

10 óra Családi nap Helyszín: Csaszi sportpályák és rét 

10 óra Parkszínházi fesztivál Helyszín: Vaszary park

Igal 

14 óra Szüreti medencebál Helyszín: Igali Gyógyfürdő

Balatonboglár

10 óra Bababörze Helyszín: Varga Béla Művelődési Ház 

