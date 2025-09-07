3 órája
Szívszorító találkozás: ötven éve nem látták egymást az egykori barátok
A Vityapusztán élők mindig is összetartó és egymást segítő közösség voltak. Ez azzal sem változott meg, hogy az évtizedek során messze sodorta őket az élet egymástól. Most ugyanott gyerkkoruk, vagy éppen fiatalkoruk helyszínén találkoztak a településről elszármazottak. A vityapusztai elszármazottak harmadik találkozójára majdnem annyian jöttek el, mint amennyi most a településrész lakossága.
A szemekbe könnyek tolultak, amikor egymás arca láttán megrohanták az emlékek az egykori vityapusztai lakókat. Azon a helyen találtak ismét egymásra, ami egykor az otthont jelentette, ahol boldog voltak fiatalon vagy éppen gyerekként. A vityapusztaiak összetartó közössége még évtizedek múltán sem engedte el egymás kezét, ennek bizonyítéka volt a hétvégi elszármazottak találkozója.
A puszta hazavár
Évről-évre többen fogadják el a meghívást és jönnek el a Balázs József főszervező által életre hívott vityapusztai elszármazottak találkozójára. – Amikor itt vagyunk és együtt vagyunk egy kicsit mindenki számára megszűnik a külvilág és csak arra koncentrálunk, hogy újra találkoztunk és felidézzük az emlékeket, mondta a főszervező, aki maga is vityai lakos volt. Gamáson született, de 1975-ig Balázs József is a településrészen élt.
– Minden emberben van igény arra, hogy találkozzon ismerősökkel, szeressen, beszélgetni tudjon, akár régi akár mai dolgokról. Szükségünk van rá, hogy kapcsolódni tudjunk. Abban egyetértettünk a találkozó résztvevőivel, hogy ebben a mai pörgős világban ez sajnos háttérbe szorul – tette hozzá.
- Vityapuszta fénykorában, vagyis az 1945-től nagyjából 1980-ig terjedő időszakban 240 lelket számlált, mára ez 170-re csökkent, s majdnem ennyien, 150-en jöttek el a hétvégi találkozóra. Az esemény helyszíne a művelődési ház előtti tér volt, ahol csaknem megtelt a rendezvénysátor régi ismerősökkel, akik egy-egy tálca süteménnyel kezükben "tértek haza". A résztvevők között voltak olyanok is, akik már ötven éve nem látták egymást és olyanok is, akik nagyszüleikkel érkeztek a találkozóra. – Ez azért van, mert innen ha hazamegyünk kivirulunk, és a fiatalok kíváncsiak rá, hova ment a mama meg a papa, hogy ilyen kicsattanó kedve van, magyarázta Balázs József.
Merthogy ehhez a közösséghez tartozni felér egy mentális energialökettel, időutazás visszatérni a pusztára, amit egykoron még út sem kötött össze Gamással. Ezért lehetett az, hogy az itteni fiataloknak nem volt igazi focilabdájuk, amikor elkezdték a helyi sportélet megalapozását. A zoknijaikat tömték meg száraz fűvel és azzal fociztak, mezítláb. Később aztán annyira felkapott le a vityapusztai foci, hogy buszokkal jöttek ide is meccsekre.
A kulturális élet is virágzott, a harmadik elszármazottak találkozója Balázs József ajándékba kapta az első a művelődési házban tartott színdarab eredeti plakátját.
– Böröcz Józseftől kaptam, ő nyugdíjas mentősofőr és az édesanyja 64 évig őrizte ezt a képet. Ez egy plakát, ifjabb Császár József helyi lakos rendezte az első színdarabot a művelődési házban. Aki annyira agilis volt, hogy akkoriban elintézte azt is, hogy rendszeresen jártak ide a Csiky Gergely Színház művészei fellépni, mesélte Balázs József a bekeretezett plakát különös történetét.
Az esemény résztvevőit Horváth Ernő jegyző köszöntötte, valamint Balázs József mondott köszöntőt. Az esemény megszervezésében oroszlánrészt vállalt a somogyvári önkormányzat, de mindenki hozzátette, amit csak tudott. A helyi Jakabfi László ínycsiklandó gulyást főzött, Szabó Lajos és családja pedig csülökpörkölttel látta vendégül a találkozó résztvevőit. Fellépett a Somogyvári Sárga Rózsa Népdalkör, Sándor Tímea zenepedagógus citeraszólót adott elő és a zenét Berkes József, helyi önkormányzati képviselő szolgáltatta. A somogyvári asszonyok pedig segítettek a felajánlott finom ételek szervírozásában.
A rendezvényt minden évben felkereső Móring József Attila, országgyűlési képviselő is váltott néhány szót az egybegyűltekkel, akik az ország különböző pontjairól érkeztek. Volt, aki Vityapusztáról Szlovákiába költözött, de olyan is, aki Gyulára, Érdre, Székesfehérvárra, de a legtöbben a Balaton déli partján telepedtek le, Kaposvár környékén és a szomszédos falvakban.