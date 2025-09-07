Szívszorító találkozás: ötven éve nem látták egymást az egykori barátok

A szemekbe könnyek tolultak, amikor egymás arca láttán megrohanták az emlékek az egykori vityapusztai lakókat. Azon a helyen találtak ismét egymásra, ami egykor az otthont jelentette, ahol boldog voltak fiatalon vagy éppen gyerekként. A vityapusztaiak összetartó közössége még évtizedek múltán sem engedte el egymás kezét, ennek bizonyítéka volt a hétvégi elszármazottak találkozója.

Elszármazottak találkozóján idézték fel a múltat Vityapuszta egykori lakói

Fotó: Balázs József

A puszta hazavár

Évről-évre többen fogadják el a meghívást és jönnek el a Balázs József főszervező által életre hívott vityapusztai elszármazottak találkozójára. – Amikor itt vagyunk és együtt vagyunk egy kicsit mindenki számára megszűnik a külvilág és csak arra koncentrálunk, hogy újra találkoztunk és felidézzük az emlékeket, mondta a főszervező, aki maga is vityai lakos volt. Gamáson született, de 1975-ig Balázs József is a településrészen élt.

– Minden emberben van igény arra, hogy találkozzon ismerősökkel, szeressen, beszélgetni tudjon, akár régi akár mai dolgokról. Szükségünk van rá, hogy kapcsolódni tudjunk. Abban egyetértettünk a találkozó résztvevőivel, hogy ebben a mai pörgős világban ez sajnos háttérbe szorul – tette hozzá.

Vityapuszta visszavár: Felidézték a régi emlékeket. Fotó: Balázs József

Vityapuszta fénykorában, vagyis az 1945-től nagyjából 1980-ig terjedő időszakban 240 lelket számlált, mára ez 170-re csökkent, s majdnem ennyien, 150-en jöttek el a hétvégi találkozóra. Az esemény helyszíne a művelődési ház előtti tér volt, ahol csaknem megtelt a rendezvénysátor régi ismerősökkel, akik egy-egy tálca süteménnyel kezükben "tértek haza". A résztvevők között voltak olyanok is, akik már ötven éve nem látták egymást és olyanok is, akik nagyszüleikkel érkeztek a találkozóra. – Ez azért van, mert innen ha hazamegyünk kivirulunk, és a fiatalok kíváncsiak rá, hova ment a mama meg a papa, hogy ilyen kicsattanó kedve van, magyarázta Balázs József.

Ez már a harmadik vityapusztai elszármazottak találkozója volt

Fotó: Balázs József

Merthogy ehhez a közösséghez tartozni felér egy mentális energialökettel, időutazás visszatérni a pusztára, amit egykoron még út sem kötött össze Gamással. Ezért lehetett az, hogy az itteni fiataloknak nem volt igazi focilabdájuk, amikor elkezdték a helyi sportélet megalapozását. A zoknijaikat tömték meg száraz fűvel és azzal fociztak, mezítláb. Később aztán annyira felkapott le a vityapusztai foci, hogy buszokkal jöttek ide is meccsekre.