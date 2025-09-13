szeptember 13., szombat

2 órája

A vas súlya alatt született meg a siófoki arany

A súlyok csörrenése, a csarnok feszült csendje és a tapsvihar, amely egy magyar aranynak szólt. Így emlékezünk vissza a siófoki erőemelő Európa-bajnokságra, ahol 1990-ben Mészáros Tibor örökre beírta nevét a sporttörténelembe.

Koszorus Rita

Van, akinek csak egy verseny, másnak örökre emlékezetes nap: így beszélnek ma is sokan az 1990-es siófoki erőemelő Európa-bajnokságról, amelynek a Foki-hegyi Általános Iskola tornacsarnoka adott otthont. Az a négy nap, amely alatt a súlyok csörgése, a közönség morajlása és a nemzetek büszkesége összeforrt, máig élénken él a sportbarátok emlékezetében.

Siófoki erőemelő Európa-bajnokság
Siófoki erőemelő Európa-bajnokság, a sporttörténelem itt íródott
Fotó: Kovács Tibor

Siófoki erőemelő Európa-bajnokság

A kezdés korántsem ígért sokat: a kisebb súlycsoportokban a magyar versenyzők vagy korán kiestek, vagy be kellett érniük a hátsóbb helyezésekkel. Aztán fordult a kocka. A közönség először Ficzere Tamás (82,5 kg), majd Földi Attila (90 kg) teljesítményénél húzta el a „húú”-t: mindketten hajszálra voltak a dobogótól, és magyar csúcsokat döntögettek.
Árvái István (110 kg) szintén országos rekorddal erősítette meg, hogy a magyar erőemelőknek igenis helyük van a kontinens élmezőnyében, írta Fenyő Gábor sportújságíró kollégánk a Somogyi Hírlap 1990-es számában.
De az igazi csattanó a zárónapra maradt. A plusz 125 kilósok között lépett színre Mészáros Tibor, akinek aznap minden a helyén volt: erő, koncentráció, hit. A közönség szinte lélegzetvisszafojtva figyelte, ahogy újra és újra átírja a magyar csúcslistát. Nyolcszor (!) állított be és döntött meg rekordot – guggolásban, fekvenyomásban, felhúzásban és összetettben egyaránt. Amikor a végén a 982,5 kilós összeredmény felkerült a táblára, a csarnok robbanásszerű tapsvihartól zengett. Mészáros Tibor Európa-bajnok lett – és a magyar válogatott arannyal búcsúztatta a hazai rendezésű kontinensviadalt.

Siófoki erőemelő Európa-bajnokság
Izom és vas egymásnak feszült Siófokon
Fotó: Kovács Tibor

A mezőny persze akkoriban is erős volt: orosz és ukrán nevek uralták a dobogókat, a finn Janne Toivanel például 20 dekával (!) lett könnyebb, s így aranyérmes az orosz Dekhanovval szemben. A versenyek drámája és a sportág kőkemény realitása mindenkit magával ragadott.
Ma, több mint három évtized távlatából visszanézve nemcsak az eredmények, hanem a hangulat is felejthetetlen. A tornacsarnok, a feszülten figyelő edzők és a közönség szívdobogása együtt írtak a sporttörténelmet. 

Erőemelő Európa bajnokság Siófokon 1996.

Fotók: Kovács Tibor

 

