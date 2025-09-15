3 órája
Lőttek a bélyegeknek - ezzel a gyűjtögetős hobbival milliókat kereshetsz
Az elmúlt évtizedekben a gyűjtési szokások látványos átalakuláson mentek keresztül. Míg korábban a bélyegek és érmék számítottak a kollektorok elsődleges célpontjainak, ma már a sportkártya gyűjtés uralja a piacot.
Labdarúgás, kosárlabda, amerikai futball, baseball - a sport szinte teljesen mindegy, a ritka lapokért hajlandók az elszánt gyűjtők tetemes összeget adni. A különösen keresett, sztárok által aláírt vagy limitált kiadású darabok rengeteget érnek. Napjainkban Magyarországon is egyre többen hódolnak a sportkártya gyűjtés szenvedélyének.
A bélyeg- és érmegyűjtés hosszú időn keresztül a gyűjtői világ meghatározó formái voltak. Ezek a hobbik nemcsak kulturális értéket hordoztak, hanem történelmi betekintést is nyújtottak egy-egy ország vagy korszak sajátosságaiba. A digitális világ térnyerésével és a postai levelezés háttérbe szorulásával azonban a bélyegek szerepe csökkent, és ezzel együtt a gyűjtési értékük is visszaesett az új generációk szemében.
A sportkártyák az Egyesült Államokból erednek, így nem meglepő, hogy az amerikai népsport, azaz a baseball volt ezeknek az alapja. Később szinte minden sportágban megjelentek a gyűjthető lapok, sőt olyan népszerű kitalált univerzumok is megjelentek ezen a téren, mint a megszerezhető Star Wars vagy Pokémon kártyák.
Én körülbelül 12 éves voltam (1995.), amikor az első kártyámat megkaptam, az azért volt mert rendszeresen jártam kosárlabda edzésre és ezzel az edzőm jutalmazni akart engem. Ezzel egy gyereket meg lehet fogni, ha érdeklődik valami iránt, nálam ez a kosárlabda volt, így amit ezzel kapcsolatban lehetett gyűjteni, azt én gyűjtöttem is.
– mesélte Baranya Zsolt, aki Siófokon kezdte el ezt a hobbit.
Miért lett ennyire népszerű a sportkártya gyűjtés?
A koronavírus-járvány alatt sokan próbálkoztak új hobbik felkutatásával, még Magyarországon is számos sportkártya bolt nyitotta meg kapuit. Így nagyon sokan belevágtak a gyűjthető lapok vásárlásába is, ami napjaikban már odáig jutott, hogy a közösségi médiában erre specializálódott csoportokon belül tudnak csomagokat vásárolni, licitálni vagy cserélgetni egymással a felhasználók.
Vannak olyan kollektorok is, akik egy bizonyos játékos összes kiadott lapját szeretnék megszerezni, azonban akadnak olyan elszánt játékosok, akik a legnagyobb sztárok saját kezűleg aláírt lapjait vadásszák. Ezekért pedig nem restek akár milliókat is fizetni.
A képen látható lap augusztus végén kelt el egy aukción, ahol egy gyűjtő 12,932 millió dollárt (kb. 4,3 milliárd forint) fizetett a kártyáért. Ezen a Chicago Bulls hatszoros bajnoka Michael Jordan és a Los Angeles Lakers csapatával öt bajnoki címet szerző Kobe Bryant látható, akik saját kezűleg aláírták a lapot, ráadásul a doboz jobb szélén látható 1/1 felirat arra utal, hogy az egész világon csak ez az egyetlen egy létezik ebből a kártyából. Sokakban felmerülhet a kérdés: megéri ennyit fizetni érte?
Hogyha van ember, aki ezért kifizet ennyi pénzt, az igenis ér ennyit. Hozhatnám azt a példát, hogy vannak a régi nagy festők műalkotásai, azok is sok millió dollárokért kelnek el. Ha van rá kereslet és meg is veszik ennyiért, akkor úgy látom, hogy van ennek a dolognak létjogosultsága.
– folytatta Baranya Zsolt.
A gyűjtő hangsúlyozta azt is, hogy ezt a hobbit pénzkereseti forrásként kezelni sok esetben nem éri meg.
Ha valaki arra adja a fejét, hogy elkezd gyűjteni, akkor ne amiatt tegye, hogy befektetésként tekintsen rá, hanem inkább örömet okozzon neki. Ha befektetési céllal kezded el gyűjteni és buksz, akkor nem fog örömet okozni. Viszont vannak emberek, közéjük tartozom én is, akiknek egy teljesen alap kártyákból álló sor megszerzése is rettenetesen nagy boldogságot jelent.
Továbbá fontos kiemelni, hogy ehhez a hobbihoz szükséges pénz ráfordítása is, egy-egy csomag megvásárlása hasonló érzelmeket és reakciókat válthat ki a gyűjtőkből, mint a szerencsejáték, így akár könnyen függőség jelei is jelentkezhetnek azoknál, akik túlzásokba esnek.