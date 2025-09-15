Lőttek a bélyegeknek - ezzel a gyűjtögetős hobbival milliókat kereshetsz

Labdarúgás, kosárlabda, amerikai futball, baseball - a sport szinte teljesen mindegy, a ritka lapokért hajlandók az elszánt gyűjtők tetemes összeget adni. A különösen keresett, sztárok által aláírt vagy limitált kiadású darabok rengeteget érnek. Napjainkban Magyarországon is egyre többen hódolnak a sportkártya gyűjtés szenvedélyének.

A sportkártya gyűjtés hazánkban is egyre népszerűbb.

Fotó: Adam Graham / Forrás: The Detroit News

A bélyeg- és érmegyűjtés hosszú időn keresztül a gyűjtői világ meghatározó formái voltak. Ezek a hobbik nemcsak kulturális értéket hordoztak, hanem történelmi betekintést is nyújtottak egy-egy ország vagy korszak sajátosságaiba. A digitális világ térnyerésével és a postai levelezés háttérbe szorulásával azonban a bélyegek szerepe csökkent, és ezzel együtt a gyűjtési értékük is visszaesett az új generációk szemében.

A sportkártyák az Egyesült Államokból erednek, így nem meglepő, hogy az amerikai népsport, azaz a baseball volt ezeknek az alapja. Később szinte minden sportágban megjelentek a gyűjthető lapok, sőt olyan népszerű kitalált univerzumok is megjelentek ezen a téren, mint a megszerezhető Star Wars vagy Pokémon kártyák.

Én körülbelül 12 éves voltam (1995.), amikor az első kártyámat megkaptam, az azért volt mert rendszeresen jártam kosárlabda edzésre és ezzel az edzőm jutalmazni akart engem. Ezzel egy gyereket meg lehet fogni, ha érdeklődik valami iránt, nálam ez a kosárlabda volt, így amit ezzel kapcsolatban lehetett gyűjteni, azt én gyűjtöttem is.

– mesélte Baranya Zsolt, aki Siófokon kezdte el ezt a hobbit.

Miért lett ennyire népszerű a sportkártya gyűjtés?

A koronavírus-járvány alatt sokan próbálkoztak új hobbik felkutatásával, még Magyarországon is számos sportkártya bolt nyitotta meg kapuit. Így nagyon sokan belevágtak a gyűjthető lapok vásárlásába is, ami napjaikban már odáig jutott, hogy a közösségi médiában erre specializálódott csoportokon belül tudnak csomagokat vásárolni, licitálni vagy cserélgetni egymással a felhasználók.