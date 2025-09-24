szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

3 órája

Figyelem! Rovarmaradványokat találtak a csokiban - semmiképp se fogyassz belőle!

Címkék#NKFH#molylepke#rovar#csokoládé#termékvisszahívás

Egy népszerű csokoládés nassolnivalóról derült ki, hogy nem az van benne, amit a címke ígér. Rovarmaradványok jelenléte miatt adták ki termékvisszahívást.

Sonline.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság termékvisszahívást kezdeményezett, miután a Real Nature Kft. két termékénél is felmerült a gyanú, hogy rovarmaradványokat, egészen pontosan molylepkedarabokat tartalmaz.

Két közkedvelt édességre adták ki a termékvisszahívást.
Fotó: progressman / Forrás:  Shutterstock

Pontosan melyik termékekre adták aki a termékvisszahívást?

  • Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés meggy 75 g
  • Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026
  • Vonalkód: 5999536055323
  • Forgalmazó: Real Nature Kft.
A két problémás termék már lekerült a boltok polcairól.
Forrás:  NKFH

A Fogyasztóvédelem kéri mindenkit, hogy amennyiben a képen feltüntetett és a leírásnak megfelelő termékből vásároltak, azt semmiképp se fogyasszák el. Továbbá biztosítják a fogyasztókat arról, hogy a problémás termékek elszállítását és megsemmisítését is figyelemmel kísérik.

 

