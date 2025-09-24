Figyelem! Rovarmaradványokat találtak a csokiban - semmiképp se fogyassz belőle!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság termékvisszahívást kezdeményezett, miután a Real Nature Kft. két termékénél is felmerült a gyanú, hogy rovarmaradványokat, egészen pontosan molylepkedarabokat tartalmaz.

Két közkedvelt édességre adták ki a termékvisszahívást.

Fotó: progressman / Forrás: Shutterstock

Pontosan melyik termékekre adták aki a termékvisszahívást?

Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés meggy 75 g

Real Nature étcsokoládés meggy 75 g Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026

05/09/2026 Vonalkód: 5999536055323

5999536055323 Forgalmazó: Real Nature Kft.

A két problémás termék már lekerült a boltok polcairól.

Forrás: NKFH

A Fogyasztóvédelem kéri mindenkit, hogy amennyiben a képen feltüntetett és a leírásnak megfelelő termékből vásároltak, azt semmiképp se fogyasszák el. Továbbá biztosítják a fogyasztókat arról, hogy a problémás termékek elszállítását és megsemmisítését is figyelemmel kísérik.