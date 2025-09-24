Termékvisszahívás
1 órája
Figyelem! Rovarmaradványokat találtak a csokiban - semmiképp se fogyassz belőle!
Egy népszerű csokoládés nassolnivalóról derült ki, hogy nem az van benne, amit a címke ígér. Rovarmaradványok jelenléte miatt adták ki termékvisszahívást.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság termékvisszahívást kezdeményezett, miután a Real Nature Kft. két termékénél is felmerült a gyanú, hogy rovarmaradványokat, egészen pontosan molylepkedarabokat tartalmaz.
Pontosan melyik termékekre adták aki a termékvisszahívást?
- Termék megnevezése: Real Nature étcsokoládés meggy 75 g
- Minőségmegőrzési idő: 05/09/2026
- Vonalkód: 5999536055323
- Forgalmazó: Real Nature Kft.
A Fogyasztóvédelem kéri mindenkit, hogy amennyiben a képen feltüntetett és a leírásnak megfelelő termékből vásároltak, azt semmiképp se fogyasszák el. Továbbá biztosítják a fogyasztókat arról, hogy a problémás termékek elszállítását és megsemmisítését is figyelemmel kísérik.
