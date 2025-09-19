Műköröm imádók védjétek magatokat! A TikTokker kiosztotta a hosszú karmokat és a felfújt ajkakat

A közösségi médiában szinte naponta találkozunk újabb beauty-trendekkel: frissen töltött ajkak, tökéletesre formázott szemöldökök, dizájnos műkörmök. Egy fiatal TikTokkert kiborítottak ezek a szépségtrendek és keményen beleállt azokba a nőkbe, akik így próbálnak meg tetszeni saját magunknak és a férfiaknak.

Igaza lenne a videósnak?

Fotó: marigo20 / Forrás: Shutterstock

A videó felvetése egyszerű, azaz vajon kinek csinálják a nők mindezt? A TikTokker ironikusan kijelenti a férfi társadalom nevében, hogy ezek a trendek nem fontosak. A videó pár nap alatt több mint 1200 kommentet halmozott össze, a hozzászólások között pedig éppúgy akadt elismerő bólogatás, mint éles kritika.

Szavazzon arról, hogy Ön mit gondol a videós véleményéről!