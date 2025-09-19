2 órája
Műköröm imádók védjétek magatokat! A TikTokker kiosztotta a hosszú karmokat és a felfújt ajkakat
Egy TikTok videós kendőzetlen őszinteséggel sorolta fel, szerinte mi az a három dolog, amire a nők túlzottan figyelnek a kinézetükkel kapcsolatban, miközben a férfiakat ez hidegen hagjya.
A közösségi médiában szinte naponta találkozunk újabb beauty-trendekkel: frissen töltött ajkak, tökéletesre formázott szemöldökök, dizájnos műkörmök. Egy fiatal TikTokkert kiborítottak ezek a szépségtrendek és keményen beleállt azokba a nőkbe, akik így próbálnak meg tetszeni saját magunknak és a férfiaknak.
A videó felvetése egyszerű, azaz vajon kinek csinálják a nők mindezt? A TikTokker ironikusan kijelenti a férfi társadalom nevében, hogy ezek a trendek nem fontosak. A videó pár nap alatt több mint 1200 kommentet halmozott össze, a hozzászólások között pedig éppúgy akadt elismerő bólogatás, mint éles kritika.
Szavazzon arról, hogy Ön mit gondol a videós véleményéről!
SzavazásKorábbi szavazások
Ön egyetért a videós véleményével?