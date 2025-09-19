szeptember 19., péntek

Balhé

Műköröm imádók védjétek magatokat! A TikTokker kiosztotta a hosszú karmokat és a felfújt ajkakat

Egy TikTok videós kendőzetlen őszinteséggel sorolta fel, szerinte mi az a három dolog, amire a nők túlzottan figyelnek a kinézetükkel kapcsolatban, miközben a férfiakat ez hidegen hagjya.

Sonline.hu

A közösségi médiában szinte naponta találkozunk újabb beauty-trendekkel: frissen töltött ajkak, tökéletesre formázott szemöldökök, dizájnos műkörmök. Egy fiatal TikTokkert kiborítottak ezek a szépségtrendek és keményen beleállt azokba a nőkbe, akik így próbálnak meg tetszeni saját magunknak és a férfiaknak.

Beige,And,Black,Manicure,On,Long,Nails.
Igaza lenne a videósnak?
Fotó: marigo20 / Forrás:  Shutterstock

A videó felvetése egyszerű, azaz vajon kinek csinálják a nők mindezt? A TikTokker ironikusan kijelenti a férfi társadalom nevében, hogy ezek a trendek nem fontosak. A videó pár nap alatt több mint 1200 kommentet halmozott össze, a hozzászólások között pedig éppúgy akadt elismerő bólogatás, mint éles kritika.

@ahelszebasztian Jöhetnek kommentben az ellenérvek😏 #nők #lányok #köröm #férfiak #makeup ♬ eredeti hang - Áhel Szebasztián

Szavazzon arról, hogy Ön mit gondol a videós véleményéről!

Ön egyetért a videós véleményével?

