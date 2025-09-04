Veretős Madonna Mix és egy gigantikus első fellépés – így töltötte a nyarat a kaposvári szépség

Nyári Eperkét a Tündérszépek közül ismerhetik olvasóink, egyes berkeken belül azonban Fraise-ként emlegetik a hölgyet. Lemezlovas körökben mozog mostanság a kaposvári hölgy, aki túl a mezőkövesdi első nagy fellépésén, több helyen is szórakoztattatta közönségét a nyáron. Mindezek mellett persze ment a stúdió munka is, a nyár középén kijött legújabb dala, most pedig már következő szerzeményén dolgozik.

A kaposvári Tündérszép ma már lemezlovasként járja az éjszakát

Forrás: Nyári Eperke instagram

Sok munkával telt az egykori kaposvári Tündérszépe nyara

Nyári Eperke, alias Fraise nem viccel ha buliról van szó, és itt most nem a féktelen, őrült, hajnalig szóló táncolásról van szó, hanem arról a buliról, amit ő maga szolgáltat rajongói és követői számára. – A nyár tele volt eseményekkel. Kezdődött ugye életem első fellépésével még a nyár elején, Mezőkövesden, ami elképesztően jól sikerült. Nagyon izgultam előtte és nagyon szerettem volna már túl is lenni rajta, de úgy érzem nagyon jól sikerült. Többen jöttek oda hozzám a buli után, hogy képet vagy videót szeretnének készíteni velem, ez nagyon jól esett, azok után, hogy még nem sokan ismernek – mesélte Eperke.

– Többször voltam a nyáron Siófokon is, ahol egy koktélbárban zenéltem. Igazán jó hangulatú volt és jól sikerültek az esték is. Mindezek mellett pedig kijött az új dalom is, ami amolyan buli utáni afteros jellegű dal, Madonna Hung Up-ját dolgoztam fel a saját stílusomban. Ezúttal úgy énekeltettem fel a szöveges részt, így mondhatjuk, hogy tényleg saját szerzemény – tette hozzá Fraise.

Az egykori Tündérszép most újabb dalon dolgozik és hamarosan újra színpadra lépe

Forrás: Nyári Eperke instagram

A fiatal lemezlovas persze a pihenésre is szakított időt, és hol is tehette volna meg ezt másutt egy Dj, mint a Strand Fesztiválon. – Természetesen én magam is voltam bulizni, idén a Strandra mentem ki, ami nagyon jó volt. Pihentem és buliztam három napig, na és persze inspirálódtam is. A napokban lesz egy fellépésem Budapesten, és dolgozom az új dalomon is – mondta el a kaposvári lemezlovas, Fraise.