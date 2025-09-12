szeptember 12., péntek

Vadak a városban

5 órája

Vadállatok lepték el Kaposvárt

Különös videó jutott el szerkesztőségünkhöz. Olvasónk lencsevégre kapott egy rókát, amint a Biczó Ferenc utca közelében korzózik. Az erdő állatai nem most merészkedtek be először a simabőrű területére és valószínűleg nem is utoljára.

Koszorus Rita
Vadállatok lepték el Kaposvárt

Fotó: Shutterstock

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott felvételen egy vörös róka látható, amint épp a Biczó Ferenc közben nézelődik. A városnéző róka nem volt szégyenlős, sőt igazából filmsztárokat meghazudtoló képességekkel bírt. Az sem zavarta meg különösen, hogy olvasónk viszonylag közelről videózta, de a közeli autóforgalom sem izgatta. 

városnéző róka
A városnéző róka már nem különlegesség. Fotó: MW 

A jelenség nem egyedi, a nyári időszakban több hasonló esetről számoltunk be, amikor vaddisznók kocogtak a járdán, vagy amikor strandolni mentek. A jelenlétük veszélyes lehet az ember lakta területeken, de mégis szélmalomharcot vívnak a települések a bekószáló vaddal. A Balatoni Szövetség már sokszor felemelte szavát a probléma megoldására, de eddig nem született megnyugtató módszer a távoltartásukra. Az is gondot jelent, hogy sokszor éppen a lakosság hatására szoknak a lakott területre az állatok. Tengerdi Győző balatonmáriafürdői hivatásos vadász szerint a kaposvári városnéző róka nem a tél közeledte miatt, vagy az időjárás megváltozása miatt vette az irányt a belváros felé. – Túlszaporodott az állomány és az ember csak tovább szűkíti az életterét. Teszi ezt azzal is, hogy eteti Vukot és Bambit, magyarázta a szakember. Van olyan vadfaj, ami jól tud alkalmazkodni az urbanizációhoz. Ilyen a vaddisznó és a róka is, tette hozzá Tengerdi Győző. 

A városnéző róka veszélyes!

Olyan nagyvárosokban is hétköznapi látványt nyújtanak, mint a német metropolisz Berlin. A fővárosban 15 éve még tízezer körül volt a becsült létszámuk, napjainkban a német városi vaddisznóállomány felére csökkent. A német lapok úgy fogalmaznak, Berlin a 90-es évek óta nem csak a németek, de a  vaddisznók fővárosa is. S noha az dícséret lehet, hogy Kaposvár is olyan fejlett, mint Berlin, azért annak vannak egészségügyi kockázatai, ha a rókák és más erdei állatok bejárnak az ember lakta területekre. 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kutatói korábban leírták, hogy a Dél-Dunántúlon, így Somogyban is egyre nő az echinococcus fertőzöttség a ragadozókban, vagyis a rókákban is. Véleményük szerint nincs helye se a rókának, se a sakálnak lakott területen. Az alveoláris echnicoccosis egy élet végéig tartó, gyógyíthatatlan betegség, amely előbb vagy utóbb halálhoz vezet. Nagyjából 25–30 éve jelent meg Magyarországon északról, a Duna-Ipoly felől. A rókák és az aranysakálok egyformán veszélyesek, mivel mindketten fertőzött pocokféléket fogyasztanak, így hordozóivá válnak a kórokozónak. 

– A vadgazdálkodással foglalkozók felelőssége, hogy a vadállományt próbálja olyan létszámban tartani, ami fenntartható, vélekedett Tengerdi Győző. De ez nem könnyű, mert ebből a feladatból a hétköznapi embernek is ki kellene vennie a részét. Az ő felelősségük ott van, hogy ne etetgessék az állatokat!

 

 

