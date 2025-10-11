Egy ikerpár is született a héten Kaposváron

Október 3. és 9. között nagy volt a sürgés-forgás a kaposvári kórház szülészeti osztályán. Huszonnégy baba látta meg életében először a napvilágot.

A lányok volt ezúttal többségben; 13 kislány és 11 kisfiú született a Kaposi Mór Oktató Kórházban. Az eheti újszülöttek közül Larisza Zoé volt a legkisebb baba, aki 1620 grammal és 44 centisen született meg. A legnagyobb bébi pedig Máté volt, aki 4140 grammal látta meg a napvilágot családja legnagyobb örömére.

Kiana a legkülönlegesebb nevű baba

Ezen a héten is kreatívak voltak a szülők a keresztnév választást illetően, hiszen olyan különleges neveket választottak gyermekeiknek, mint a már említett Larissza, vagy éppen a Kiana. Roppant ritka név ez utóbbi, amely jelentése ősi és eredete kétséges. Egyes vélemények szerint ír és angol, míg mások szerint hawaii eredetű. Az olyan népszerű utónevek is felbukkannak az újszülöttek listájában, mint a Marcell, a Benett vagy éppen a Zselyke.