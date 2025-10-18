Doren Lizett is megérkezett közénk – rég született annyi baba Kaposváron, mint most

Huszonöt baba született az elmúlt héten a kaposvári kórházban. Október 10. és 16. között nem is volt olyan nap, hogy legalább két kis csöppség ne sírt volna fel életében először a szülészeti osztályon.

Ennnyi baba született.

Forrás: KMOK

Sok baba született

Tizenkét kisfiú és tizenhárom kislány született a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályán. Az elmúlt héten Hanna volt a legnagyobb baba, ő 4545 grammosan látta meg a napvilágot. A legkisebb pedig Gréta, aki kereken 2 kilósan született meg.

A sok újszülöttnek köszönhetően sokféle volt a névválasztás is most. A hagyományos keresztnevek, mint a Bendegúz, Mihály, Tamás, Lenke, vagy László olyan különleges utóneveket is választottak a szülők, mint a mostanság divatos Zejnep vagy a Míra, Aisa. Egy nagyon ritka nevet is találtunk az újszülöttek listáján, Dorent. Egy angol-ír eredetű női név ez, amely hazánkban rendkívül ritka. A kislány szülei egy másik szépséges nevet választottak mellé, a Lizettet. Nekünk nagy kedvencünk a mesebeli csengésű Liana is, amely ugyancsak egy ritka női név és latin eredetű. A meghatározások szerint a Julianna állandósult alakja.