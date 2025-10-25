Diaz, Terka és Elizabet - lubickolunk az új jövevényekben

Hét kisfiú és nyolc kislány látta meg a napvilágot október 17. és 21. között a Kaposi Mór Oktató Kórházban. Ezúttal sok volt a kisebb súlyú baba, csak egy volt közülük, aki négy kilogramm körüli születési súllyal jött a világra.

Ennyi volt most az újszülött baba.

A legnagyobb bébi ezen a héten Ében Diaz volt, aki 4060 grammal látta meg a napvilágot. A legkisebb méretekkel pedig Olivér született, ő 2110 grammal kezdte meg az életet az anyaméhen kívül.

Sok különleges és ritka név szerepel az eheti újszülöttek listájában, így a Soma vagy éppen az Ében Diaz. De ritkán látjuk a Flóra Terka párosítást, persze külön-külön sem gyakran választják ezeket a neveket a kaposvári szülők. Ahogy kicsit kikopott az elmúlt években a Mária magyar név is a népszerű utónevek listájából.