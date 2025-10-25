október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gólyahír

58 perce

Diaz, Terka és Elizabet - lubickolunk az új jövevényekben

Címkék#gólyahír#Kaposi Mór Oktató Kórház#baba

Bébibumm nem volt, de még így is szép számmal születtek gyerekek Kaposváron az elmúlt napokban. Tizenöt baba sírt fel életében először.

Koszorus Rita
Diaz, Terka és Elizabet - lubickolunk az új jövevényekben

Fotó: Jill Lehmann Photography

Hét kisfiú és nyolc kislány látta meg a napvilágot október 17. és 21. között a Kaposi Mór Oktató Kórházban. Ezúttal sok volt a kisebb súlyú baba, csak egy volt közülük, aki négy kilogramm körüli születési súllyal jött a világra. 

Ennyi volt most az újszülött baba. 

A legnagyobb bébi ezen a héten Ében Diaz volt, aki 4060 grammal látta meg a napvilágot. A legkisebb méretekkel pedig Olivér született, ő 2110 grammal kezdte meg az életet az anyaméhen kívül. 
Sok különleges és ritka név szerepel az eheti újszülöttek listájában, így a Soma vagy éppen az Ében Diaz. De ritkán látjuk a Flóra Terka párosítást, persze külön-külön sem gyakran választják ezeket a neveket a kaposvári szülők. Ahogy kicsit kikopott az elmúlt években a Mária magyar név is a népszerű utónevek listájából. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu