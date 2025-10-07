október 7., kedd

Hab, bikini, Balaton - Ellepték a benzinkutakat az önkényes ablakmosók a Balatonnál

Címkék#generáció#bikinis lány#balaton környék#autó

Nagyot ugrunk az időben legfrissebb fotóösszeállításunkkal. Abba az időszakba, amikor a Balaton a szabadság szimbóluma volt és nem volt ciki szélvédőt mosni egy kis plusz bevételért.

Koszorus Rita

Aki a kilencvenes évek elején a Balatonra tartott, pontosan tudja, milyen volt az a semmivel össze nem téveszthető hangulat: a Trabantok, Wartburgok és a frissen importált Volkswagenek sora kígyózott a part menti főutakon, miközben a levegőben keveredett a naptej, a lángos és a szabadság illata. 1992 nyarán a tó partján mindenki egy kicsit más világban élt — színesebben, zajosabban, bátrabban. Az sem volt ritka, hogy bikinis lányok tűntek fel a német rendszámú kocsik között szivaccsal és vödörrel kezükben. 

balatoni booty
Balatoni látkép 1992-ből. Fotó: Somogyi Hírlap Archív

A határnyitás után még nem influenszerként igyekeztek a fiatalok bevételhez jutni, hanem szó szerint kezükbe vették a sorsukat és elballagtak az autóktól tömött utcára, benzinkútra, ahol igyekeztek minél több szélvédőt megszabadítani a ráégett rovartetemektől. 

balatoni retro
Bikinis lányok habbal és szivaccsal támadtak a Balatonon. Fotó: Somogyi Hírlap archív 

Szabadság, Balaton, szeretem!

Évről évre egyre több német turista érkezett, és velük együtt új szokások is gyökeret vertek. A benzinkutaknál és parkolókban gyakran tűntek fel fiatalok, akik pár forintért, vagy inkább néhány márkáért vállalták, hogy letörlik a hosszú út porát a nyugati rendszámú autókról. Korabeli beszámolók szerint, ha szerencséje volt a sofőrnek, egy mosolygós bikinis lány vitte fel laza mozdulatokkal a szélvédőre a habot, ha kevésbé, akkor egy napbarnított, melegítőnadrágos fiú. De senki sem panaszkodott — a Balaton mindenkit jókedvre hangolt.

Ablakmosó fiú a Balatonnál. Fotó: Somogyi Hírlap archív

Akkoriban a tópart még nem volt tele apartmanházakkal és wellnesshotelekkel. A kempingekben németül, magyarul, hollandul és oroszul beszéltek egymás mellett, este pedig a strandbüfékből szólt a Modern Talking, a Neoton vagy a Bonanza Banzai. A víz sekély volt - ahogy most is az - , a naplemente végtelen, és valahogy mindenki úgy érezte, hogy a jövő most kezdődik.

Balatoni életérzés 1992-ből. Fotó: Somogyi Hírlap archív

Ma, több mint harminc évvel később, ha valaki elővesz egy megsárgult fotót arról a nyárról, talán csak mosolyog. De a Balaton ugyanaz maradt: a hely, ahol minden generáció újra felfedezi, mit is jelent a magyar nyár — egy kis szabadság, egy kis víz, és sok-sok történet, amit még évtizedek múltán is jó elmesélni.

Így nyaraltak szüleink a Balatonnál '92-ben

Fotók: Lang Róbert

 

