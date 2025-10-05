Traubi, lángos és Wartburg - Így nyaralt anyukád a Balatonon!

1987 nyarán is a Balaton volt Magyarország központja. Az ország minden szegletéből indultak útnak a családok, kempingfelszereléssel, matracokkal és hűtőtáskákkal megrakodva. A tóhoz vezető főutakon hosszú kocsisor kígyózott: a Trabantok, Wartburgok és Ladák mellett egyre több nyugati autó – Volkswagen, Audi – tűnt fel, jelezve, hogy a változások szele már a magyar utakra is elért. A forgalmi dugók azonban nem szegték senki kedvét. Inkább a nyár szertartásához tartozott hozzá, hogy az ember türelmesen araszolt.

Irány a Balaton, már 1987-ben is

Fotó: MW archív

A Balaton volt a világ közepe

Aki végre megérkezett, annak a tó partja maga volt a megnyugvás. Az emberek kempingszékeken, padokon vagy egyszerűen a fűben ülve bámulták a hullámokat, a háttérben a Badacsony vonulataival. Nem kellett különösebb program: elég volt a napfény, a balatoni szél, a víz illata. A nyaralók beszélgettek, kártyáztak, a gyerekek homokvárat építettek, és mindenki érezte, hogy a Balaton több, mint tó – a magyar tenger, a szabadság szimbóluma.

Már régóta a Balaton a Riviéra a magyaroknak

Fotó: MW archív

A strandokon persze mindig akadt újdonság. 1987-ben már sok helyen épültek hatalmas vízicsúszdák, amelyek előtt hosszú sorban álltak a gyerekek és a fiatalok.

Óriáscsúszda a parton

Fotó: MW archív

A bátrabbak nagy lendülettel vetették magukat a kanyargós pályákra, a parton pedig nevetés, taps és jókedv kísérte a lecsúszásokat. A régi idők egyszerűsége így lassan találkozott a „nyugati” élményekkel: a strand már nemcsak fürdésről szólt, hanem attrakcióról is.

Nem kellett más csak egy kempingszék

Fotó: MW archív

És ott voltak a balatoni ízek. A part mentén lángos és sült hekk illata keveredett a naptejével. A hűtőtáskákban szalámis zsömle és Bambi várta a gyerekeket, a felnőttek pedig egy korsó sör mellett hűsöltek a büfék árnyékában.

Balatoni életkép

Fotó: MW archíc

A Balaton 1987-ben nemcsak a nyaralás helyszíne volt, hanem találkozási pont is. Egy darabka szabadságot jelentett mindenki számára, olyan élményt, amelyet – bár akkor talán természetesnek tűnt – ma nosztalgiával idézünk fel.

Szabadság, Balaton, szeretem!

Fotó: MW archív

Aki ott volt, annak örökre emléke maradt: a forró aszfalt szaga, a csúszdán sikító gyerekek hangja, a Balaton látványa, amikor végre feltűnt a horizonton. A nyár, amikor a magyar tenger valóban a világ közepe volt.